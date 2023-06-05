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Российские власти не координируют действий и не знают, как реагировать на операции в Белгородской области – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 июня 2023, 04:52
Российские власти не координируют действий и не знают, как реагировать на операции в Белгородской области – ISW
ФОТО: СКРИНШОТ

Специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что в России на разных уровнях власти не согласовывают действий и не знают, как реагировать на события в Белгородской области России.

Источник: ежедневный отчет ISW

Детали: В отчете указывается, что "Русский добровольческий корпус" (РДК) и "Легион Свободы России" (ЛСР) 4 июня совершили очередной ограниченный рейд в Белгородскую область и, как сообщается, продолжают действовать в приграничном российском населенном пункте.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в Новой Таволжанке идут бои, хотя Министерство обороны (МО) России утверждает, что подразделения Западного военного округа и Пограничной службы РФ нанесли удар по украинской диверсионно-разведывательной группе вблизи населенного пункта, в результате чего она была вынуждена отступить.

По сообщению так называемых военных российских блогеров и СМИ, диверсионно-разведывательная группа из 20 человек вошла в Новую Таволжанку и оставалась там.

Эксперты также сообщают, что Гладков ответил на требование РДК и ЛНР провести переговоры об обмене захваченными российскими военнопленными. Сначала он согласился на встречу, а потом отказался.

Аналитики института подытоживают: диссонирующая реакция России на ограниченный рейд в Белгородской области и сообщения о нем продолжают наводить на мысль, что российское руководство еще не решило, как реагировать на эти ограниченные рейды.

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"Противоречивые сообщения из официальных российских источников о ситуации в Белгородской области и очевидное личное решение Гладкова ответить на действия РДК и ЛСР свидетельствуют о том, что Минобороны и Гладков не координируют свои действия в ответ на рейды", – отмечают в обзоре.

По мнению экспертов, реакция (российских властей – ред.) была сосредоточена в основном на информационных эффектах, и нет никаких признаков того, что российское руководство определило более широкую политику предотвращения дальнейших ограниченных рейдов в приграничные регионы России.

Также, отмечается, что остается непонятным, организует ли российская власть эвакуацию в ответ на эти действия, хотя Гладков утверждал, что 4 000 жителей уязвимого района сейчас находятся в пунктах временного размещения в связи с эвакуацией.

Специалисты отмечают: ограниченные рейды и обстрелы границы в Белгородской области все чаще становятся центром критики в адрес российского военного руководства.

Следовательно, основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжал использовать ситуацию в Белгородской области для критики МО РФ 3 и 4 июня, в частности, критикуя отсутствие реакции со стороны министра обороны РФ Сергея Шойгу, генерал-полковника Александра Лапина и начальника российского Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.

Кроме того, Пригожин заявил 4 июня, что украинские силы, возможно, восстановили позиции в юго-западной части Бахмута, подтвердив неоднократные украинские сообщения о том, что украинские силы удерживают позиции на юго-западной окраине города.

Пригожин заявил, что по некоторым непроверенным сообщениям, украинские силы установили наблюдательные посты на юго-западной окраине Бахмута.

Основные выводы ISW за 4 июня:

  • РДК и ЛСР совершили очередной ограниченный рейд в Белгородскую область 4 июня и, по сообщениям, продолжают действовать в приграничном российском населенном пункте.
  • Гладков ответил на требование РДК и ЛСР провести переговоры об обмене захваченными российскими военнопленными.
  • Диссонирующая реакция России на ограниченный рейд в Белгородской области и сообщения о нем свидетельствуют о том, что российское руководство еще не решило, как реагировать на эти ограниченные рейды.
  • Ограниченные рейды и пограничные обстрелы в Белгородской области все чаще становятся поводом для критики в адрес российского военного руководства.
  • Российские войска снова атаковали Украину с помощью беспилотников и крылатых ракет иранского производства 4 июня, что стало четвертым днем ударов по Украине подряд.
  • Пригожин заявил 4 июня, что украинские силы, возможно, восстановили позиции на юго-западе Бахмута, подтвердив неоднократные украинские сообщения о том, что украинские силы удерживают позиции на юго-западной окраине города.
  • Как украинские, так и российские силы утверждают, что они достигли ограниченных территориальных успехов на линии Купянск-Сватово.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута и Марьинки.
  • Украинские силы проводили локальные наземные атаки и, по сообщениям, достигли ограниченных тактических успехов в западной части Донецкой области и восточной части Запорожской области.
  • МО России подало проект правительственного постановления, которое больше не будет требовать личного присутствия в военкомате для постановки на воинский учет.
  • Российские чиновники продолжают использовать схемы "отдыха" и "реабилитации" для депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

Темы: Росcиявойна
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