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Пригожин заявил, что военные РФ обстреляли "вагнеровцев": наемники взяли в плен подполковника РФ

Алена МазуренкоПонедельник, 5 июня 2023, 10:15
Пригожин заявил, что военные РФ обстреляли вагнеровцев: наемники взяли в плен подполковника РФ

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемников в мае обстреляли российские военные. Даже опубликовал допрос взятого в плен подполковника РФ.

Источник: пресс-служба Пригожина

Пригожин опубликовал рапорт, где утверждает, что преступников "Вагнера" 17 мая обстреляли российские кадровые военные, когда боевики пытались разминировать дорогу.

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Дословно: "Нами были обнаружены фугасы в виде большого количества пластида, противотанковых мин и артиллерийских снарядов, установленных в управляемом варианте и выведенных на позиции министерства обороны.

После предварительного осмотра группа приступила к разминированию, но была вынуждена прекратить работы, поскольку в районе населенного пункта Семигорье по ним был открыт огонь из стрелкового оружия со стороны позиций министерства обороны".

Детали: Боевик утверждает, что в результате обстрела был выведен из строя грузовик наемников "Урал" прямым попаданием в двигатель. Сами "вагнеровцы" якобы не пострадали.

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Пригожин заявляет, что боевики взяли в плен обидчика - командира российских военных и он был пьян.

Боевики также опубликовали видео с задержанным подполковником Романом Веневитиным, который представляется командиром 72 бригады российских войск и заявляет, что открыл огонь по "вагнеровцам" из-за личной неприязни. Он также признается, что был пьян.

Журналист Bellingcat Христо Грозев подтвердил, что Веневитин действительно кадровый военный РФ - подполковник.

Напомним: 

  • Евгений Пригожин заявил 2 июня, что представители Минобороны РФ разместили противотанковые мины и другие взрывные устройства вдоль маршрутов, по которым силы "Вагнера" отходили из Бахмута. По его словам, мины были размещены в тыловых районах, где не ведется никакой активности со стороны Украины, а потому МО, вероятно, имело целью, устроить "Вагнеру" "публичную порку".

Темы: ПригожинВагнервойна
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