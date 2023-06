Пригожин заявил, что военные РФ обстреляли "вагнеровцев": наемники взяли в плен подполковника РФ

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемников в мае обстреляли российские военные. Даже опубликовал допрос взятого в плен подполковника РФ.

Источник: пресс-служба Пригожина

Пригожин опубликовал рапорт, где утверждает, что преступников "Вагнера" 17 мая обстреляли российские кадровые военные, когда боевики пытались разминировать дорогу.

Дословно: "Нами были обнаружены фугасы в виде большого количества пластида, противотанковых мин и артиллерийских снарядов, установленных в управляемом варианте и выведенных на позиции министерства обороны.

После предварительного осмотра группа приступила к разминированию, но была вынуждена прекратить работы, поскольку в районе населенного пункта Семигорье по ним был открыт огонь из стрелкового оружия со стороны позиций министерства обороны".

Детали: Боевик утверждает, что в результате обстрела был выведен из строя грузовик наемников "Урал" прямым попаданием в двигатель. Сами "вагнеровцы" якобы не пострадали.

Пригожин заявляет, что боевики взяли в плен обидчика - командира российских военных и он был пьян.

Боевики также опубликовали видео с задержанным подполковником Романом Веневитиным, который представляется командиром 72 бригады российских войск и заявляет, что открыл огонь по "вагнеровцам" из-за личной неприязни. Он также признается, что был пьян.

Журналист Bellingcat Христо Грозев подтвердил, что Веневитин действительно кадровый военный РФ - подполковник.

Venevitin (corr), born 1978 and shown here (right) with a yet unbroken nose, is indeed a Lt. Colonel who recently graduated from Russia's military academy. pic.twitter.com/5L3Cilc6mv