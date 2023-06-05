Зеленский поблагодарил воинов из-под Бахмута, что принесли "те новости, которые мы ожидаем"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов с Бахмутского направления, которые "дали именно те новости, которые мы ожидаем".

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Я благодарен каждому нашему воину, всем нашим защитникам, нашим защитницам, которые дали за этот день именно те новости, которые мы ожидаем. Бахмутское направление – молодцы, воины.

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Мы видим, как истерично Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции. Враг знает, что Украина победит. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности в Донецкой области".

Детали: Зеленский особо отметил 5-ю отдельную штурмовую бригаду и 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которые "движутся вперед".

Он также рассказал, что Украина готовит новые шаги, чтобы ограничить российский военный потенциал.

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