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Вода бежит широким потоком: видео с разрушенной оккупантами Каховской ГЭС

Ирина БалачукВторник, 6 июня 2023, 08:43
Вода бежит широким потоком: видео с разрушенной оккупантами Каховской ГЭС
Фото из Telegram Энергоатома

Президент Владимир Зеленский и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI опубликовал видео с подорванной российским оккупантами Каховской ГЭС.

Источник: ЗеленскийSPRAVDI и Энергоатом в Telegram

Детали: На видео видно, что полностью разрушена дамба и машинный зал ГЭС. Вода движется большим потоком и очень быстро.

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Прямая речь Зеленского: "Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают для всего мира, что их надо выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно еще террористам не удастся остановить Украину".

Детали: Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.

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Дословно Энергоатом: "В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС.

Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции".

Детали: Сообщается, что в настоящее время ситуация на ЗАЭС под контролем, украинский персонал мониторит все показатели.

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Предыстория:

  • Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
  • По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
  • Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
  • В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Темы: Каховская ГЭСводавойнаХерсонская область
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