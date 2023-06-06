Данилов ответил Пескову относительно Каховской ГЭС: Человек с усами вопит ерунду

Украина не имеет никакого отношения к подрыву Каховской ГЭС: секретарь СНБО Алексей Данилов назвал чушью заявления Кремля о якобы "украинской диверсии".

Источник: Данилов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Они захлебываются от злобы, что не могут решить вопрос военным путем. И поэтому сейчас придумывают разные глупости, которые не имеют никакого подтверждения.

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Во-первых, она (ГЭС -ред.) была полностью под контролем российских оккупантов, российских террористов еще с марта, к сожалению, прошлого года. Там не было ни одного нашего военного или наших представителей, поэтому о чем вопит этот человек (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков -ред.), мне сложно сказать. Но я уже привык, когда этот человек с усами начинает что-то рассказывать, какую-то чушь для того, чтобы оправдать ту агрессию, которую они осуществляют по отношению к нашей стране.

Нам было известно, что в сентябре-октябре прошлого года были сделаны так называемые закладки. И именно сейчас они решили их использовать, чтобы предотвратить наше контрнаступление, о котором по понятным причинам сегодня говорит весь мир.

Единственное, о чем мы можем говорить, - мы к этому не имеем никакого отношения, что бы там в Кремле не рассказывали".

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Детали: Данилов подтвердил информацию, что подрыв на Каховской ГЭС устроили представители 205-й мотострелковой бригады российской армии.

"Конечно, именно они находились и контролировали ситуацию до 2 часов 50 минут сегодняшнего дня, того времени, когда они сделали этот подрыв, этот террористический акт по отношению не только к нашей стране, а к вселенной", - сказал секретарь СНБО.

Обновлено: То, что именно РФ взорвала плотину ГЭС, подчеркнул и президент Владимир Зеленский. В частности, в обращении к участникам саммита "Бухарестской девятки" 6 июня глава государства отметил:

"Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. И это - настоящий экоцид!

К сожалению, уже более года Россия контролирует и эту дамбу, и всю Каховскую гидроэлектростанцию. И взорвать ее как-то извне, обстрелами физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами. И взорвана ими".