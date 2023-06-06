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Стало известно, кто мог взорвать Каховскую ГЭС

Валентина Романенко, Виктория РощинаВторник, 6 июня 2023, 12:18
Стало известно, кто мог взорвать Каховскую ГЭС
командир 205-й бригады РФ Шандура

По предварительной информации, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада вооруженных сил РФ.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в телеэфире

Прямая речь Подоляка: "Наша разведка уже дает данные о том, кто это сделал из российских военных частей – 205 мотострелковая".

Детали: Подоляк напомнил, что согласно Женевским конвенциям, подрыв ГЭС – это несомненное использование неизбирательного оружия массового поражения.

Как установил анализ "Украинской правды", - представители 205 мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ базировались на Каховской ГЭС в течение длительного времени.

Бригада известна тем, что участвовала в первой чеченской войне и имеет девиз - "205 бригада, мы вернемся даже из ада". Сейчас же здесь воюют в основном мобилизованные из разных уголков России.

Командиром 205-й бригады является 40-летний подполковник Эдуард Шандура. Согласно ранее опубликованной информации украинской разведки, он был снят с боевых задач для участия в параде в разрушенном Мариуполе в мае 2022 года. Осенью прошлого года некоторые украинские телеграм-каналы сообщали о якобы ликвидации Шандуры на Херсонщине.

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Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭСразрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.
  • Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов. В потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр оказались села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел. В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением.
  • Вследствие подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе Днепропетровской области.
  • Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за подрыва оккупантами дамбы Каховского водохранилища.
  • Вооруженные силы Украины заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.
  • За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов.

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Темы: Каховская ГЭСвойна
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