Стало известно, кто мог взорвать Каховскую ГЭС

По предварительной информации, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада вооруженных сил РФ.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в телеэфире

Прямая речь Подоляка: "Наша разведка уже дает данные о том, кто это сделал из российских военных частей – 205 мотострелковая".

Детали: Подоляк напомнил, что согласно Женевским конвенциям, подрыв ГЭС – это несомненное использование неизбирательного оружия массового поражения.

Как установил анализ "Украинской правды", - представители 205 мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ базировались на Каховской ГЭС в течение длительного времени.

Бригада известна тем, что участвовала в первой чеченской войне и имеет девиз - "205 бригада, мы вернемся даже из ада". Сейчас же здесь воюют в основном мобилизованные из разных уголков России.

Командиром 205-й бригады является 40-летний подполковник Эдуард Шандура. Согласно ранее опубликованной информации украинской разведки, он был снят с боевых задач для участия в параде в разрушенном Мариуполе в мае 2022 года. Осенью прошлого года некоторые украинские телеграм-каналы сообщали о якобы ликвидации Шандуры на Херсонщине.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Читайте также: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС