Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стало известно, кто мог взорвать Каховскую ГЭС

Валентина Романенко, Виктория РощинаВторник, 6 июня 2023, 12:18
Стало известно, кто мог взорвать Каховскую ГЭС
командир 205-й бригады РФ Шандура

По предварительной информации, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада вооруженных сил РФ.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в телеэфире

Прямая речь Подоляка: "Наша разведка уже дает данные о том, кто это сделал из российских военных частей – 205 мотострелковая".

Реклама:

Детали: Подоляк напомнил, что согласно Женевским конвенциям, подрыв ГЭС – это несомненное использование неизбирательного оружия массового поражения.

Как установил анализ "Украинской правды", - представители 205 мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ базировались на Каховской ГЭС в течение длительного времени.

Бригада известна тем, что участвовала в первой чеченской войне и имеет девиз - "205 бригада, мы вернемся даже из ада". Сейчас же здесь воюют в основном мобилизованные из разных уголков России.

ВИДЕО ДНЯ

Командиром 205-й бригады является 40-летний подполковник Эдуард Шандура. Согласно ранее опубликованной информации украинской разведки, он был снят с боевых задач для участия в параде в разрушенном Мариуполе в мае 2022 года. Осенью прошлого года некоторые украинские телеграм-каналы сообщали о якобы ликвидации Шандуры на Херсонщине.

Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭСразрушив машинный зал и саму станцию, ее не восстановить. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.
  • Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов. В потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр оказались села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел. В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением.
  • Вследствие подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе Днепропетровской области.
  • Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за чрезвычайной ситуации, которая сложилась из-за подрыва оккупантами дамбы Каховского водохранилища.
  • Вооруженные силы Украины заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.
  • За неделю до подрыва Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие "военных действий" и терактов.

Читайте также: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС

Темы: Каховская ГЭСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Каховская ГЭС
Нужно восстановить Каховскую дамбу – Зеленский
Заработала первая нитка водопровода, построенная после подрыва Каховской ГЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: