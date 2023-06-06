В подрыве плотины Каховской ГЭС Кремль обвинил Киев
В Кремле заявили, что плотину Каховской гидроэлектростанции "подорвала украинская сторона".
Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российское издание РБК, а также ТАСС
Прямая речь Пескова: "Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия иного характера, которые еще только предстоит установить".
Детали: Песков заявил, что Украина "преследовала цель — лишить Крым воды". Он также отверг обвинения в адрес российских военных.
Прямая речь: "Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что начав 2 дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинское вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются".
Обновление: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
Напомним: По предварительной информации, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада вооруженных сил РФ.
Предыстория:
- Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию. Полностью разрушена дамба и машинный зал ГЭС. Вода движется большим потоком и очень быстро. ГЭС восстановлению не подлежит.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.
- Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.
- Вооруженные силы Украины уверяют, что подрыв россиянами Каховской ГЭС не помешает Силам обороны и дальше освобождать оккупированные территории.
- В зоне затопления находятся более 80 населенных пунктов, в эвакуации нуждаются приблизительно 16 тысячи жителей. По состоянию на 12:30, по словам главы МВД Игоря Клименко, затоплены уже 24 населенных пункта.