В подрыве плотины Каховской ГЭС Кремль обвинил Киев

В Кремле заявили, что плотину Каховской гидроэлектростанции "подорвала украинская сторона".

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует российское издание РБК, а также ТАСС

Прямая речь Пескова: "Мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экологические последствия, последствия иного характера, которые еще только предстоит установить".

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Детали: Песков заявил, что Украина "преследовала цель — лишить Крым воды". Он также отверг обвинения в адрес российских военных.

Прямая речь: "Падает уровень воды в водохранилище. И соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается. Судя по всему, связана диверсия и с тем, что начав 2 дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинское вооруженные силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлебываются".

Обновление: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.

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Напомним: По предварительной информации, Каховскую гидроэлектростанцию взорвала 205-я мотострелковая бригада вооруженных сил РФ.

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