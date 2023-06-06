Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский прокомментировал задержание главы Верховного суда: Это о надежде

Валентина РоманенкоВторник, 6 июня 2023, 20:50

Президент Владимир Зеленский считает, что задержание главы Верховного суда Всеволода Князева по подозрению в получении многомиллионной взятки свидетельствует о надежде на очищение судебной системы в Украине.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 6 июня

Прямая речь: "Если в стране председатель Верховного суда задержан и будет сидеть в тюрьме, за решеткой, то это о надежде.

Я считаю, что это правильное решение... Очень важно, что задержан такой человек. Мне кажется, что это о надежде как раз. Я хочу в это верить. Все сделано: Высшая квалификационная комиссия, Высший совет правосудия, все это начинает работать.

Мне кажется, что это пример того, что никто ничего не прячет... Этого недостаточно, потому что есть судьи, которые не проходили уже современный отбор. Они уже работают. И поэтому было предложение от соответствующего комитета Рады, председатель комитета господин Маслов должен был разработать очень серьезные, немного жестокие шаги по очищению судебной ветви власти. Посмотрим, что они приготовят. Соответствующие изменения в законы также должны подготовиться".

Предыстория:

  • 15 мая детективы НАБУ задержали председателя украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в почти 3 млн долларов ($2,7 млн) и провели обыски у других судей ВС.
  • Суд арестовал его до 14 июля с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Верховный судвзяткаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Верховный суд
Верховный суд избрал нового председателя вместо Князева
Скандал с Князевым и судебная реформа: не сбиться с пути
УП нашла Жеваго в Париже: он настаивает, что не знаком с Князевым
Последние новости
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
21:58
фотоРоссияне ударили по городу в Донецкой области: есть погибший и раненые
Все новости...
Реклама: