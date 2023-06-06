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Зеленский прокомментировал задержание главы Верховного суда: Это о надежде

Валентина РоманенкоВторник, 6 июня 2023, 20:50

Президент Владимир Зеленский считает, что задержание главы Верховного суда Всеволода Князева по подозрению в получении многомиллионной взятки свидетельствует о надежде на очищение судебной системы в Украине.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 6 июня

Прямая речь: "Если в стране председатель Верховного суда задержан и будет сидеть в тюрьме, за решеткой, то это о надежде.

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Я считаю, что это правильное решение... Очень важно, что задержан такой человек. Мне кажется, что это о надежде как раз. Я хочу в это верить. Все сделано: Высшая квалификационная комиссия, Высший совет правосудия, все это начинает работать.

Мне кажется, что это пример того, что никто ничего не прячет... Этого недостаточно, потому что есть судьи, которые не проходили уже современный отбор. Они уже работают. И поэтому было предложение от соответствующего комитета Рады, председатель комитета господин Маслов должен был разработать очень серьезные, немного жестокие шаги по очищению судебной ветви власти. Посмотрим, что они приготовят. Соответствующие изменения в законы также должны подготовиться".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 мая детективы НАБУ задержали председателя украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки в почти 3 млн долларов ($2,7 млн) и провели обыски у других судей ВС.
  • Суд арестовал его до 14 июля с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

Темы: Верховный судвзяткаЗеленский
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