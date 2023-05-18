Суд отправил Князева под стражу с залогом в 107 миллионов

Суд арестовал до 14 июля экс-главу Верховного суда Всеволода Князева с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен, он планирует обжаловать решение.

Источник: журналистка из зала суда

Детали: Князева подозревают в получении взятки от бизнесмена Константина Жеваго за вынесение необходимого решения. Подозреваемый отрицает свою вину и отмечает, что якобы хранил чужие средства.

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По данным следствия, в январе 2023 года в Верховный суд поступило дело по кассационным жалобам ЧАО "Деловые партнеры" на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 12 сентября 2022 года в интересах бизнесмена Константина Жеваго и его компании "Ferrexpo AG". Рассмотрение было назначено на 15 марта и Жеваго через доверенное лицо Сергея Рудометкина (директора по безопасности ЗАО "Полтавский ГОК" - ред.) высказал предложение руководству Верховного суда о предоставлении неправомерной выгоды для вынесения судом необходимого им решения.

Прямая речь прокурора САП: "Всеволод Князев приказал Горбурову и Горецкому сообщить Жеваго, что за принятие необходимого ему решения он должен предоставить неправомерную выгоду в размере 1 миллион 800 тысяч долларов США для него и судей. Они же сообщили Жеваго, что тот должен заплатить 2 миллиона 700 тысяч долларов, рассчитывая, что передадут 1 миллион 800 Князеву, а 900 тысяч распределят между собой".

Детали: 10 марта Горецкий сообщил Жеваго, что судебное заседание 15 марта будет перенесено на апрель для предоставления последнему возможности собрать средства.

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Жеваго передал Горецкому 2 миллиона 600 тысяч долларов США. Сначала полученные денежные средства он хранил в офисе, а в дальнейшем переместил на хранение в индивидуальный сейф

19 апреля Большая палата Верховного суда, в частности Князев, вынес судебное решение в пользу Жеваго.

1 мая Князев дал указание Горбурову поделить часть средств на 10 пакетов, а 450 тысяч оставить на хранение. Третьего мая Горбуров доставил средства в 10 пакетах в квартиру Князева. 15 мая Горбуров забрал из банка остальные и доставил их в квартиру Князева.

Прямая речь прокурора САП: "Во время обысков следователи изъяли часть средств в квартире Князева, а часть - в служебном кабинете".

Прокурор просил суд отправить под стражу Всеволода Князева, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения доказательств. Прокурор просил избрать залог подозреваемому в 150 миллионов.

Также прокурор отметил, что у фигуранта могут быть и другие сообщники.

Прямая речь прокурора САП Александр Омельченко: "В ходе уголовного производства во время негласных следственных действий задокументировано общение, которое свидетельствует о том, что между участниками преступной группы были договоренности о совершении других преступлений. А именно - за неправомерную выгоду принимать необходимые решения во время судебного разбирательства, а также влиять на дела, которые находятся на досудебной стадии. Но в настоящее время мы получили доказательства только по этому эпизоду".

Детали: Константин Жеваго и другие вероятные сообщники подозреваемого пока не получали подозрения, работа над этим продолжается. Также в материалах НСРД присутствует лицо "Александр Кравченко", которое, по данным прокуратуры, выполняло специальное задание. Горбуров, по данным следствия, не был агентом НАБУ.

Сам подозреваемый Всеволод Князев отрицал свою вину и заявил, что "к сейфу в котором нашли средства, имели доступ и другие лица". Также он отметил, что якобы голосовал против при рассмотрении дела Жеваго. Эту информацию пока не может подтвердить или опровергнуть следствие, поскольку не имеют доступа к делу.

Зато на вопрос о том, брал ли он деньги за вынесение необходимого решения по делу бизнесмена Константина Жеваго, подозреваемый не ответил, как и его защитники.

Прямая речь Князева: "Я обязательно объясню, но позже. Это касается не только меня и я должен согласовать позицию с адвокатами, мы должны изучить все обстоятельства"

Князєв планує оскаржувати рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою pic.twitter.com/kkeKCZnxhZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 18, 2023