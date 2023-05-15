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НАБУ схватило главу Верховного Суда Князева на взятке в 3 млн долларов

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 22:58
НАБУ схватило главу Верховного Суда Князева на взятке в 3 млн долларов
Всеволод Князев, фото из Судебно-юридической газеты - sud.ua

Антикоррупционные органы задержали главу украинского Верховного Суда Всеволода Князева при получении взятки. 

Источник: собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах, НАБУ и САП, а также ZN.UA

Детали: Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задокументировали получение взятки в порядка 3 миллиона долларов главой Верховного Суда.

Князев задержан. Продолжаются следственные действия.

По информации источников ZN.UA в НАБУ, обыски проходят у еще 18 судей ВС Украины, а Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго.

НАБУ подтвердило, что разоблачена "масштабная коррупция в Верховном Суде", а именно схема по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВС.

Детали в бюро пообещали предоставить позже, но уже показали фото денег.

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В Верховном Суде сообщили, что в связи с событиями, происходящими вокруг Князева, 16 мая состоится внеочередное заседание Пленума ВС.

Справка: Всеволод Князев является главой Верховного Суда с 1 декабря 2021 года. 25 мая ему исполнится 44 года.

В феврале глава Верховного суда Всеволод Князев заявил, что критические высказывания заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова относительно кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия в ноябре 2022 года могли навредить судебной реформе. 

Смирнов ответил, что критика в сторону кандидатов звучала не только от него, но и от антикоррупционных организаций.

УП, дополнено
Темы: Верховный судКнязев ВсеволодНАБУвзятка
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