Германия передаст Украине еще 20 БМП Marder – СМИ

Концерн Rheinmetall получил от Министерства обороны Германии заказ на подготовку к отправке Украине 20 боевых машин пехоты Marder.

Источник: издание RND

Детали: Сообщается, что БМП должны доставить в Украину до конца июля.

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Концерн Rheinmetall модернизирует для Украины старые танки, которые используются на фронте, пишет издание.

Отмечается, что сейчас Украине уже поставлено 40 Marder: 20 – со склада Rheinmetall, и еще 20 – со складов Бундесвера.

До конца июля также планируется отправить Украине первую партию из 10 тыс. боеприпасов калибра 35 мм для зенитной самоходной установки Gepard, сообщает RND. В целом Rheinmetall имеет контракт на поставку 300 тыс. боеприпасов.

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