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Германия передаст Украине еще 20 БМП Marder – СМИ

"Украинская правда"Среда, 7 июня 2023, 04:35
Германия передаст Украине еще 20 БМП Marder – СМИ
НЕМЕЦКАЯ БМП MARDER, ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Концерн Rheinmetall получил от Министерства обороны Германии заказ на подготовку к отправке Украине 20 боевых машин пехоты Marder.

Источник: издание RND

Детали: Сообщается, что БМП должны доставить в Украину до конца июля.

Концерн Rheinmetall модернизирует для Украины старые танки, которые используются на фронте, пишет издание.

Отмечается, что сейчас Украине уже поставлено 40 Marder: 20 – со склада Rheinmetall, и еще 20 – со складов Бундесвера.

До конца июля также планируется отправить Украине первую партию из 10 тыс. боеприпасов калибра 35 мм для зенитной самоходной установки Gepard, сообщает RND. В целом Rheinmetall имеет контракт на поставку 300 тыс. боеприпасов.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце марта министр обороны Алексей Резников опубликовал видео с немецкими БМП Marder, которые прибыли в Украину.
  • 20 марта глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder, о передаче которых Берлин объявил в январе, уже направляются в Украину. Германия обязалась поставить Украине в общей сложности 40 БМП Marder.

Темы: ГерманияУкраина
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