Резников показал немецкие Marder в Украине и проехал на одном из них

Министр обороны Алексей Резников опубликовал видео с немецкими БМП Marder, которые уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter в среду Резников отметил, что Marder - это прекрасный пример немецкого качества, и он "сам его испытал". На опубликованной видеозаписи видно, как министр проехал на одной из бронемашин.

Marder is an excellent example of German quality. I've tried it myself.

Look forward to taming Leopards soon. I love the way they roar!

Would be happy if @AnkaFeldhusen can join me. Let’s do it together!

Thank you to @Bundeskanzler, Boris Pistorius & the 🇩🇪 people! 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/uTE8hwewpV