В Минобороны уверяют, что укрепления вокруг Бахмута "строили капитально"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что укрепления на Бахмутском направлении готовились заблаговременно.

Источник: Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается в том числе благодаря заранее подготовленным укреплениям. Вся местность вокруг - это фактически укреп.район.

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Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально".

Детали: В то же время, по информации источников УП, одна из опытных бригад ВСУ в марте по ночам рыла окопы на этом направлении, которые заблаговременно не были подготовлены, а на следующий день в эти же окопы заходили россияне.

6 июня президент Владимир Зеленский на вопрос о ненадлежащей подготовке укреплений в Бахмуте и вблизи него заявил, что на Бахмутское направление направляли всю новейшую технику, которую получала Украина.

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По его словам, на Бахмутское направление направляли крылатые ракеты Storm Shadow, высокоточные снаряды Excalibur, французские самоходные гаубицы CAESAR, артиллерию 155-го калибра, РСЗО Himars.

Он добавил, что укрепляли входы в город, а сам Бахмут не готовили к полномасштабной войне.

Маляр также сообщила, что сейчас эпицентром боевых действий остается восток, а на Бахмутском направлении украинские войска перешли из обороны в наступление.

В частности, за предыдущие сутки есть продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров.

Заместитель Минобороны сообщила, что на этом направлении враг перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции: "Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление из глубины для защиты".

По ее словам, вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях, а боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды.

Предыстория: В начале мая ротный из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Фока в интервью УП рассказал, что в Бахмуте, который получил медийный статус "города-крепости", и за Бахмутом в сторону Часового Яра не было подготовлено надлежащих укреплений для ведения боевых действий.

"Я бы поверил, что Бахмут - это крепость, если бы эту крепость строили", - заявил Фока.

УП неоднократно слышала аналогичные заявления от военных, работая на Бахмутском направлении.