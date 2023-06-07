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В Минобороны уверяют, что укрепления вокруг Бахмута "строили капитально"

Алена Мазуренко, Ольга КириленкоСреда, 7 июня 2023, 13:26
В Минобороны уверяют, что укрепления вокруг Бахмута строили капитально
РАЗРУШЕННЫЙ БАХМУТ, ФОТО - 93-Я ОМБР ХОЛОДНЫЙ ЯР

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что укрепления на Бахмутском направлении готовились заблаговременно.

Источник: Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается в том числе благодаря заранее подготовленным укреплениям. Вся местность вокруг - это фактически укреп.район.

Готовилось укрепление заблаговременно силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально".

Детали: В то же время, по информации источников УП, одна из опытных бригад ВСУ в марте по ночам рыла окопы на этом направлении, которые заблаговременно не были подготовлены, а на следующий день в эти же окопы заходили россияне.

6 июня президент Владимир Зеленский на вопрос о ненадлежащей подготовке укреплений в Бахмуте и вблизи него заявил, что на Бахмутское направление направляли всю новейшую технику, которую получала Украина.

По его словам, на Бахмутское направление направляли крылатые ракеты Storm Shadow, высокоточные снаряды Excalibur, французские самоходные гаубицы CAESAR, артиллерию 155-го калибра, РСЗО Himars.

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Он добавил, что укрепляли входы в город, а сам Бахмут не готовили к полномасштабной войне.

Маляр также сообщила, что сейчас эпицентром боевых действий остается восток, а на Бахмутском направлении украинские войска перешли из обороны в наступление.

В частности, за предыдущие сутки есть продвижение на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров.

Заместитель Минобороны сообщила, что на этом направлении враг перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции: "Сейчас враг стягивает свои резервы на это направление из глубины для защиты".

По ее словам, вагнеровцы остаются кое-где в тыловых подразделениях, а боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды.

Предыстория: В начале мая ротный из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Фока в интервью УП рассказал, что в Бахмуте, который получил медийный статус "города-крепости", и за Бахмутом в сторону Часового Яра не было подготовлено надлежащих укреплений для ведения боевых действий.

"Я бы поверил, что Бахмут - это крепость, если бы эту крепость строили", - заявил Фока.

УП неоднократно слышала аналогичные заявления от военных, работая на Бахмутском направлении.

Темы: БахмутвойнаВооруженные силыМинобороны
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