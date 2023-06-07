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Абсолютное большинство проверенных укрытий в Киеве остаются недоступными – комиссия

Александр ШумилинСреда, 7 июня 2023, 13:41
Абсолютное большинство проверенных укрытий в Киеве остаются недоступными – комиссия
Фото иллюстративное

Комиссия по проверке укрытий Киева уже проверила 73% от общего фонда укрытий столицы, из которых треть оказалась непригодна.

Источник: сообщение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина

Прямая речь: "Проверено 3,382 объекта, что составляет 73% от общего фонда укрытий Киева. Абсолютное большинство укрытий остаются без свободного доступа.

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По состоянию укрытий. 35% от проверенных не пригодны для эксплуатации, 65% технически пригодны".

Детали: Камышин отметил, что остается значительным перечень замечаний к технически пригодным укрытиям. В целом результаты он назвал "неутешительными".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 1 июня в результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли 3 человека, среди которых ребенок.
  • Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

Темы: укрытиеКиев
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