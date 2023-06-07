Кличко уволит чиновника, который шастал по ресторанам в комендантский час

Городской глава Киева Виталий Кличко пообещал, что заставит уволиться директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка, которого заметили на улицах столицы и в ресторане во время комендантского часа.

Источник: Виталий Кличко в Facebook и Telegram, реагируя на материал "Украинской правды"

Прямая речь: "За нарушение комендантского часа есть административная ответственность для всех граждан. А чиновник, любого ранга, несет еще и политическую ответственность.

Директор департамента охраны культурного наследия КГГА Александр Никоряк, которого ночью, в глубокий комендантский час, заметили на выходе из ресторана, будет уволен. Сказал ему писать заявление".

Детали: Кличко также призвал правоохранительные органы контролировать развлекательные заведения и заведения питания и наказывать их за работу в комендантский час.

Этому предшествовало: Чиновник Киевской городской госадминистрации (КГГА) Александр Никоряк, который занимается культурным наследием, в столице вместе со столичным застройщиком Артуром Мхитаряном посещал ресторан "Биарриц" (Biarritz) в комендантский час и воздушную тревогу. Никоряк ездил по столице с кортежем Мхитаряна.

Столичный чиновник покинул заведение в 2 часа ночи. В 3 ночи к ресторану подъехали правоохранители, но они быстро уехали, потому что не было ни людей, ни шума.

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