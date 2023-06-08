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Кличко заявил, что его лишают рычагов управления, и обратился в СБУ

Станислав ПогориловЧетверг, 8 июня 2023, 12:08
Кличко заявил, что его лишают рычагов управления, и обратился в СБУ
виталий Кличко, фото: Getty Images

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что его фактически лишают рычагов управления городом, поэтому Киевсовет обратится к президенту вернуть право мэру подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов столицы. Он также обратится в СБУ относительно действий глав районов.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Киевсовет также рассмотрит обращение к президенту, парламенту и правительству - о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов столицы. Потому что изменения в порядок их назначения, напомню, были внесены за 2 дня до начала полномасштабного вторжения".

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Детали: По его словам, кроме того, в обращении к президенту, парламенту и правительству Киевсовет будет требовать, чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял избранный городской голова. "Ведь 90% полномочий городской администрации - это полномочия органов местного самоуправления", - отметил Кличко.

Мэр столицы добавил, что Служба безопасности должна дать оценку действиям глав районов столицы, "направленным на разрушение системы управления городом". "И мы ждем реакции от СБУ", - отметил он.

Он пожаловался на глав райгосадминистраций, и, в частности, главу Деснянского района Дмитрия Ратникова, которые "заявили о намерениях фактически разрушить систему управления городом".

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"Получается, что мэра, фактически лишают рычагов в управлении городом, его жизнеобеспечения. Районы же фактически превратили в отдельные княжества. Также создана военная администрация. То есть ситуация такова - что полномочия у одних, а ответственность - только на мэре города", - заявил Кличко.

В результате этого, считает мэр, "мы уже видим признаки разбалансировки власти и внесения хаоса в управление столицей".

Напомним: Кличко сам имеет напряженные отношения с властью. Подробнее о недавнем конфликте относительно работы так называемых пинктов Несокрушимости читайте "Как Зеленский и Кличко поссорились из-за "пунктов несокрушимости". Что говорят в ОП, в мэрии и в других регионах"

Что предшествовало:

  • Перед этим главы районных администраций Киева обнародовали совместное видео, на котором призвали мэра столицы Виталия Кличко отказаться от совмещения должностей городского головы и председателя КГГА. Говорят, надо восстановить полномочия районов.
  •  1 июня городской председатель Киева Виталий Кличко попросил правительство и ОП отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова, пока идет следствие относительно того было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека.

Темы: Виталий КличкоКиевКГГА
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