Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко заявил, что его лишают рычагов управления, и обратился в СБУ

Станислав ПогориловЧетверг, 8 июня 2023, 12:08
Кличко заявил, что его лишают рычагов управления, и обратился в СБУ
виталий Кличко, фото: Getty Images

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что его фактически лишают рычагов управления городом, поэтому Киевсовет обратится к президенту вернуть право мэру подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов столицы. Он также обратится в СБУ относительно действий глав районов.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Киевсовет также рассмотрит обращение к президенту, парламенту и правительству - о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов столицы. Потому что изменения в порядок их назначения, напомню, были внесены за 2 дня до начала полномасштабного вторжения".

Детали: По его словам, кроме того, в обращении к президенту, парламенту и правительству Киевсовет будет требовать, чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял избранный городской голова. "Ведь 90% полномочий городской администрации - это полномочия органов местного самоуправления", - отметил Кличко.

Мэр столицы добавил, что Служба безопасности должна дать оценку действиям глав районов столицы, "направленным на разрушение системы управления городом". "И мы ждем реакции от СБУ", - отметил он.

Он пожаловался на глав райгосадминистраций, и, в частности, главу Деснянского района Дмитрия Ратникова, которые "заявили о намерениях фактически разрушить систему управления городом".

"Получается, что мэра, фактически лишают рычагов в управлении городом, его жизнеобеспечения. Районы же фактически превратили в отдельные княжества. Также создана военная администрация. То есть ситуация такова - что полномочия у одних, а ответственность - только на мэре города", - заявил Кличко.

ВИДЕО ДНЯ

В результате этого, считает мэр, "мы уже видим признаки разбалансировки власти и внесения хаоса в управление столицей".

Напомним: Кличко сам имеет напряженные отношения с властью. Подробнее о недавнем конфликте относительно работы так называемых пинктов Несокрушимости читайте "Как Зеленский и Кличко поссорились из-за "пунктов несокрушимости". Что говорят в ОП, в мэрии и в других регионах"

Что предшествовало:

  • Перед этим главы районных администраций Киева обнародовали совместное видео, на котором призвали мэра столицы Виталия Кличко отказаться от совмещения должностей городского головы и председателя КГГА. Говорят, надо восстановить полномочия районов.
  •  1 июня городской председатель Киева Виталий Кличко попросил правительство и ОП отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова, пока идет следствие относительно того было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека.

Темы: Виталий КличкоКиевКГГА
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ РДК заявили, что "вагнеровец" отказался от обмена и попросился к ним

фото, видеоПодробности об освобожденных: пленные "Вагнера" и "кадыровцев", с неподтвержденным статусом

МУС начал расследовать подрыв Каховской ГЭС, представители посетили Херсонщину – Зеленский

обновленоРоссияне обстреляли эвакуацию с левобережья Херсонщины: 3 погибших, 23 травмированных

фотоУкраина вернула 95 пленных: из Мариуполя, из-под Бахмута, острова Змеиный

Зеленский ввел санкции против почти 200 россиян: среди них судьи КС РФ

Все новости...
Виталий Кличко
Кличко уволит чиновника, который шастал по ресторанам в комендантский час
Кличко ответил главам РГА: не делайте политической глупости - общество все видит
Главы райгосадминистраций потребовали от Кличко отказаться от совмещения должностей
Последние новости
02:15
Вилкул: Или экономим, или через месяц 70% Кривого Рога останется без воды
01:21
На оккупированном юге Украины враг устанавливает камеры для борьбы с партизанами – ЦНС
00:46
Оккупанты заявили о взрывах в Токмаке и Мелитополе
00:15
Обстрелы Сумщины: за сутки – 30 "прилетов", есть разрушения
23:56
видеоВ РДК заявили, что "вагнеровец" отказался от обмена и попросился к ним
23:41
Главной фигурантке коррупционного скандала в Европарламенте разрешили появиться на сессии ЕП
23:34
В Украине проверили почти все укрытия: треть закрыты или непригодны
23:21
Зеленский поговорил с Дудой: Понимаем важность шагов НАТО по гарантиям для Украины
23:00
фото, видеоПодробности об освобожденных: пленные "Вагнера" и "кадыровцев", с неподтвержденным статусом
22:31
"Им остается жить час, а они пишут – Слава Украине". Рассказы из затопленной Херсонщины
Все новости...
Реклама: