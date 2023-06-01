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Закрытое укрытие: Кличко просит отстранить главу Деснянского района, в РГА – обыски

Алена МазуренкоЧетверг, 1 июня 2023, 12:47
Закрытое укрытие: Кличко просит отстранить главу Деснянского района, в РГА – обыски
БОЛЬНИЦА, ПОСТРАДАВШАЯ ОТ ПАДЕНИЯ ОБЛОМКОВ РАКЕТ, И ГДЕ ПОГИБЛИ ЛЮДИ. ФОТО ГСЧС

Городской голова Киева Виталий Кличко просит правительство и ОП отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова, пока идет следствие относительно того было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека.

Источник: КГГА

Дословно: "Обратился в Офис Президента и правительство, которые согласовывают назначения и увольнения глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока идет следствие относительно того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека".

Детали: По словам Кличко, отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация.

Кроме того, в столичной прокуратуре подтвердили УП, что сейчас в Деснянской РГА проводятся следственные действия.

Мэр Киева дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают главы РГА города.

Почему это важно: Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

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Прокуратура сообщила, что проводит следственные действия в медицинском учреждении, где во время ракетной атаки россиян 1 июня было закрыто укрытие.

Глава МВД Игорь Клименко позже также сообщил, что полиция Киева уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Всего 2 недели назад, в середине мая, во время массированной атаки россиян столичные жители массово жаловались на закрытые укрытия.

17 мая глава Киевской МВА Сергей Попко заявил, что в Киеве проверят и откроют все бомбоубежища, потому что закрытое укрытие во время войны − это преступление.

Предыстория:

  • Ночью 1 июня в результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли 3 людей, среди которых ребенок.
  • Утром Генштаб ВСУ сообщил, что ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены.

Темы: КиевВиталий Кличкоракетный удар
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