Закрытое укрытие: Кличко просит отстранить главу Деснянского района, в РГА – обыски
Городской голова Киева Виталий Кличко просит правительство и ОП отстранить главу Деснянского района Дмитрия Ратникова, пока идет следствие относительно того было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека.
Источник: КГГА
Дословно: "Обратился в Офис Президента и правительство, которые согласовывают назначения и увольнения глав районов столицы, об отстранении главы Деснянского района Дмитрия Ратникова от исполнения обязанностей, пока идет следствие относительно того, было ли открытым ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека".
Детали: По словам Кличко, отстраненным должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация.
Кроме того, в столичной прокуратуре подтвердили УП, что сейчас в Деснянской РГА проводятся следственные действия.
Мэр Киева дал отдельное поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают главы РГА города.
Почему это важно: Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.
Прокуратура сообщила, что проводит следственные действия в медицинском учреждении, где во время ракетной атаки россиян 1 июня было закрыто укрытие.
Глава МВД Игорь Клименко позже также сообщил, что полиция Киева уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
Всего 2 недели назад, в середине мая, во время массированной атаки россиян столичные жители массово жаловались на закрытые укрытия.
17 мая глава Киевской МВА Сергей Попко заявил, что в Киеве проверят и откроют все бомбоубежища, потому что закрытое укрытие во время войны − это преступление.
Предыстория:
- Ночью 1 июня в результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли 3 людей, среди которых ребенок.
- Утром Генштаб ВСУ сообщил, что ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены.