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Кличко – на упреки Зеленского и "слуг": Манипулировать не надо, все пункты работают

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 17:03
Виталий Кличко, фото КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что в городе открыто более 430 пунктов обогрева, и все они работают, что можно проверить по карте на сайте города.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "Адреса всех пунктов есть на карте, размещенной на официальном сайте нашего города. Журналисты могут проверить, что все заявленные пункты работают. Это более 430, карта постоянно обновляется.

Я не хочу, особенно в нынешней ситуации, вступать в политические баталии. Это бессмысленно. Мне есть в городе чем заниматься.

Но отмечу, что манипулировать не надо! Поскольку странным выглядит: когда вчера я ездил проверял работу пунктов, встречаю народных депутатов от партии власти. И они в частном разговоре мне говорят, что все пункты, где они побывали, открыты и хорошо работают. А потом постят какие-то непонятные фото.

Это выглядит, мягко говоря, некрасиво. Как для украинцев, так и для наших иностранных партнеров. Сегодня, как никогда, все должны объединяться и работать сообща, а начинаются какие-то политические танцы".

Детали: Кличко сообщил, что за период отсутствия в Киеве электроэнергии после массовой ракетной атаки в более чем 430 пунктов обогрева обратилось всего 3700 человек – в основном, чтобы зарядить телефоны и другие гаджеты.

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Город готовится на случай чрезвычайной ситуации оперативно развернуть еще более 100 пунктов.

Мэр сообщил, что к работе пунктов обогрева привлечены около тысячи человек, 90% которых - работники образовательной сферы, на базе которой развернуто большинство таких пунктов.

Кличко отметил, что в период похолоданий пункты выполняют свою основную функцию – обогрев людей в случае временного прекращения теплоснабжения в их домах.

Город обеспечил более 400 генераторов для работы этих пунктов. Еще около 100 генераторов предоставили волонтеры и благотворительные организации, поэтому некоторые пункты имеют по два генератора, один из которых запасной. В помещениях пунктов также есть запас питьевой воды, чай и печенье, предусмотрены автономные устройства для обогрева помещений.

"Часть пунктов будут обогревать централизованно. Для этого котельные, которые расположены рядом, оснащены мощными генераторами. Таких котельных 40. Также вскоре город получит 12 передвижных модульных котельных, которые заказал специально под пункты обогрева. Одна такая котельная сможет поддерживать комфортную температуру сразу в нескольких помещениях", - сообщил мэр Киева.

Он подчеркнул, что городские власти делают все, что могут, для жизнеобеспечения столицы и комфорта ее жителей.

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Темы: КиевВиталий Кличкопункты несокрушимости
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