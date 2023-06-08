Зеленский побывал на затопленном юге страны
Президент Владимир Зеленский 8 июня прибыл в Херсонскую и Николаевскую области после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС и затопления десятков населенных пунктов.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно: "Рабочая поездка в Херсонскую область. Координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.
Много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения затопленных территорий.
Также перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы".
Детали: По словам Зеленского, важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы.
Также нужно разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины.
Президент в Херсоне также посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация с подтопленных территорий.
Обновлено: Позже Зеленский опубликовал видео из Николаевской области.
Президент посетил главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.
В подтопленных населенных пунктах осуществлена эвакуация людей, на местах - спасатели и представители власти.
В Снигиревской громаде создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, который работает в круглосуточном режиме.
Читайте также: Все, что нужно знать о катастрофе на Каховской ГЭС
"Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.
- Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. Он добавил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться.