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Зеленский побывал на затопленном юге страны

Алена МазуренкоЧетверг, 8 июня 2023, 15:15
Зеленский побывал на затопленном юге страны

Президент Владимир Зеленский 8 июня прибыл в Херсонскую и Николаевскую области после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС и затопления десятков населенных пунктов.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Рабочая поездка в Херсонскую область. Координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

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Много важных вопросов: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения затопленных территорий.

Также перспективы восстановления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы".

Детали: По словам Зеленского, важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы.

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Также нужно разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины.

Президент в Херсоне также посетил переправу, на которой осуществляется эвакуация с подтопленных территорий.

Обновлено: Позже Зеленский опубликовал видео из Николаевской области.

Президент посетил главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.

В подтопленных населенных пунктах осуществлена эвакуация людей, на местах - спасатели и представители власти.

В Снигиревской громаде создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, который работает в круглосуточном режиме.

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Темы: Херсонская областьЗеленскийКаховская ГЭС
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