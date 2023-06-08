На четырех направлениях идут тяжелые бои за каждый метр – Генштаб ВСУ

8 июня, в 470 день полномасштабной войны, самые тяжелые бои продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта, где российские подразделения пытаются наступать и атаковать, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 четверга 8 июня

Детали: В течение этих суток российская армия нанесла 1 ракетный и 27 авиационных ударов, осуществила порядка 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 пунктов управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 8 артиллерийских подразделений на огневых позициях и еще 2 важных объекта врага.

Дословно Генштаб ВСУ: "Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои за каждый квадратный метр. В течение этих суток на указанных участках фронта произошли 26 боевых столкновений".

Детали: Ситуация на разных направлениях, по данным украинского Генштаба, такова:

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь продолжают находиться отдельные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. В течение суток враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Мирополье, Сенное и Севериновка Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Атинское, Бессаловка, Мирополье и Пономаренки Сумской области, а также Красное, Мороховец, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Чугуновка в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил неудачные попытки наступления неподалеку населенных пунктов Северное и Опытное. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Временка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар в районе Гуляйполя Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополье, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

Напомним: 8 июня западные СМИ со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщили, что Украина начала долгожданное контрнаступление против России на своей территории. За несколько дней до этого предположение о начале контрнаступления сделали американские чиновники.