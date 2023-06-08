Украина начала контрнаступление против России – западные СМИ

Неназванные источники заявили в интервью западным СМИ, что Украина в четверг начала долгожданное контрнаступление против России.

Источник: ABC News, The Washington Post

Детали: ABC News сообщает, что двое украинских чиновников, включая источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, подтвердило, что сейчас идет активная фаза украинского контрнаступления.

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На прошлой неделе западные чиновники заявили, что хорошо подготовленные украинские войска собирались в стратегических точках вблизи линии фронта в течение последних дней.

Украинские войска усилили атаки на линии фронта на юго-востоке страны, по словам четырех представителей Вооруженных сил Украины, которые говорили на условиях анонимности, поскольку они не имеют права публично обсуждать развитие событий на поле боя.

В состав украинских войск входят специализированные штурмовые подразделения, вооруженные западным вооружением и обученные тактике НАТО. Атаки на юго-востоке страны означают значительное продвижение вглубь оккупированной Россией территории.

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Российские так называемые "военкоры" заявляют об ожесточенных боях в Запорожской области. Украинские защитники могут иметь целью разорвать так называемый сухопутный мост между материковой Россией и оккупированным Крымским полуостровом, отрезав важнейшие российские линии снабжения.

Западные СМИ предполагают, что украинские бойцы также могут попытаться освободить Мелитополь и Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция.

Что предшествовало: