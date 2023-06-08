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Украина начала контрнаступление против России – западные СМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 8 июня 2023, 15:49
Украина начала контрнаступление против России – западные СМИ
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Неназванные источники заявили в интервью западным СМИ, что Украина в четверг начала долгожданное контрнаступление против России.

Источник: ABC News, The Washington Post

Детали: ABC News сообщает, что двое украинских чиновников, включая источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, подтвердило, что сейчас идет активная фаза украинского контрнаступления.

На прошлой неделе западные чиновники заявили, что хорошо подготовленные украинские войска собирались в стратегических точках вблизи линии фронта в течение последних дней.

Украинские войска усилили атаки на линии фронта на юго-востоке страны, по словам четырех представителей Вооруженных сил Украины, которые говорили на условиях анонимности, поскольку они не имеют права публично обсуждать развитие событий на поле боя.

В состав украинских войск входят специализированные штурмовые подразделения, вооруженные западным вооружением и обученные тактике НАТО. Атаки на юго-востоке страны означают значительное продвижение вглубь оккупированной Россией территории.

Российские так называемые "военкоры" заявляют об ожесточенных боях в Запорожской области. Украинские защитники могут иметь целью разорвать так называемый сухопутный мост между материковой Россией и оккупированным Крымским полуостровом, отрезав важнейшие российские линии снабжения.

ВИДЕО ДНЯ

Западные СМИ предполагают, что украинские бойцы также могут попытаться освободить Мелитополь и Энергодар, где расположена Запорожская атомная электростанция.

Что предшествовало: 

  • Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что о контрнаступлении Сил обороны Украины не будут объявлять публично.
  • Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что украинское контрнаступление начнется независимо от того, что Россия взорвала Каховскую ГЭС, поскольку сроки уже подтверждены.
  • Ранее Зеленский сказал, ему сложно назвать дату, когда начнется контрнаступление.
  • Также днями главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео с украинскими военными, которые просят "благословить решительное наступление".

Темы: контрнаступлениевойна
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