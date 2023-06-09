В Киеве проверили почти все укрытия: треть – непригодна

В Киеве проверили более 91%, то есть 4,2 тысячи укрытий и убежищ: две трети из них – пригодны в качестве укрытия.

Источник: пресс-служба Киевской городской администрации

Детали: По состоянию на утро 9 июня проинспектировано 4,2 тысячи укрытий и убежищ из имеющихся 4,6 тысячи.

Как заверили в КГГА, пригодными для укрытия во время воздушной тревоги есть почти 2,9 тысячи, - то есть две трети укрытий и убежищ. Еще 736 - могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства, 578 - не соответствуют нормативным требованиям.

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В городской госадминистрации заверили, что по каждому адресу формируется заключение о состоянии и пригодности укрытия независимо от формы собственности и балансодержателя.

Сообщается, что свободный доступ обеспечен к 1986 объектам. В течение 5 минут доступ обеспечивается к 932 объектам, закрытыми обнаружили 25 помещений.

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