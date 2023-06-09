В Киеве проверили почти все укрытия: треть – непригодна
В Киеве проверили более 91%, то есть 4,2 тысячи укрытий и убежищ: две трети из них – пригодны в качестве укрытия.
Источник: пресс-служба Киевской городской администрации
Детали: По состоянию на утро 9 июня проинспектировано 4,2 тысячи укрытий и убежищ из имеющихся 4,6 тысячи.
Как заверили в КГГА, пригодными для укрытия во время воздушной тревоги есть почти 2,9 тысячи, - то есть две трети укрытий и убежищ. Еще 736 - могут быть укрытиями при условии надлежащего обустройства, 578 - не соответствуют нормативным требованиям.
В городской госадминистрации заверили, что по каждому адресу формируется заключение о состоянии и пригодности укрытия независимо от формы собственности и балансодержателя.
Сообщается, что свободный доступ обеспечен к 1986 объектам. В течение 5 минут доступ обеспечивается к 932 объектам, закрытыми обнаружили 25 помещений.
Что было раньше:
- Во время ракетной атаки россиян на 1 июня киевляне прибежали в укрытие, но им не никто не открыл, в результате чего погибли три человека.
- После открытия производства и обысков в КГГА сообщили, что не имеют другого выхода, кроме как держать укрытия в городе постоянно открытыми, а также заявили, что будут принудительно открывать укрытия частной формы собственности, если их владельцы в необходимый момент не будут обеспечивать доступ к сооружениям для населения.
- Президент Владимир Зеленский поручил проверить все укрытия Украины.