В российском Белгороде на офисное здание упал беспилотник – губернатор
Пятница, 9 июня 2023, 16:10
Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся.
Источник: сообщение Гладкова
Прямая речь: "В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся, его уже потушили.
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Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля".
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