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В российском Белгороде на офисное здание упал беспилотник – губернатор

Александр ШумилинПятница, 9 июня 2023, 16:10

Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся.

Источник: сообщение Гладкова  

Прямая речь: "В Белгороде на офисное здание упал БПЛА с последующим возгоранием. Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся, его уже потушили.

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Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В пятницу губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев заявил, что в областном центре упал беспилотник.

Темы: Росcиябеспилотники
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