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Эвакуация из Херсона продлится еще несколько дней, ситуация сложная, волонтеров не пускают

Елена РощинаПятница, 9 июня 2023, 16:19
Эвакуация из Херсона продлится еще несколько дней, ситуация сложная, волонтеров не пускают
Лодка спасателей в Херсоне, фото ГСЧС

Эвакуационная операция в Херсоне в связи с подрывом россиянами Каховской ГЭС продлится еще несколько дней, въезд волонтеров был ограничен, а жителей города призывают не ждать спада воды и эвакуироваться.

Источник: руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге, который цитирует "Интерфакс-Украина", Херсонская ОВА и ГСЧС

Прямая речь Гуменюк: "Спасательная операция происходит фактически на линии фронта. Оповещать о количестве людей, привлеченных к этой операции, абсолютно нецелесообразно. Сообщать о количестве техники, которая задействована на этом направлении, абсолютно невозможно. 

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Мы не пытаемся скрыть, мы хотим понимания, и говорим: сил и средств сейчас абсолютно достаточно. Именно поэтому сегодня в Херсон даже было ограничено прибытие волонтерской помощи".

Детали: По словам Гуменюк, операция по эвакуации и ликвидации последствий продлится еще несколько дней, и помощь может понадобиться позже, однако сейчас въезд волонтеров лучше приостановить.

Силы обороны заверили, что сейчас там есть все необходимое, и также не следует подвергать риску большее количество людей из-за обстрелов со стороны войск РФ.

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Прямая речь Гуменюк: "Проведение такой работы эвакуационной в условиях очень серьезной угрозы обстрелов имеет свои правила. И для того чтобы не создавать лишнего скопления людей, не перегружать медицинские учреждения и другие структуры и Силы обороны, есть необходимость дозировать помощь, которая поступает. 

Она еще будет нужна в последующие дни, когда истощится тот ресурс, который задействован сейчас".

Детали: Утром 9 июня Херсонская областная военная администрация сообщила: "Из-за постоянных российских обстрелов и ухудшения ситуации с безопасностью в Херсоне просим волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, воздержаться от посещения города. При необходимости мы отдельно сообщим, если будет потребность в такой помощи! Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий".

А Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала граждан немедленно эвакуироваться из районов подтопления в Херсонской области, в частности из микрорайона Остров в Херсоне.

И. о. директора департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Михаил Гриб отметил, что район Остров полностью затоплен, вода достигает первых этажей, но "люди, которые находятся на шестых-седьмых этажах, не хотят эвакуироваться".

По его словам, они ждут, что скоро вода спадет, и не понимают, насколько сложная ситуация. 

"Вода сойдет, однако это будет длительный процесс. Спасатели не могут постоянно подвозить продукты питания и воду. Поэтому призываем всех покинуть опасные участки. Мы имеем все силы и средства для того, чтобы эвакуировать людей", – пояснил Гриб.

По данным Херсонской ОВА по состоянию на 15:40 пятницы, с территорий, оказавшихся в зоне подтопления, эвакуированы 2 528 человек, из них 140 детей и 54 маломобильных лица.

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Темы: ХерсонэвакуацияГСЧСволонтеры
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