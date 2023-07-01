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Зеленский: Партнеры затягивают с графиком тренировок украинцев на F-16

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 16:17
Зеленский: Партнеры затягивают с графиком тренировок украинцев на F-16
F-16, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский обвинил иностранных партнеров в затягивании определенности с графиками подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Источник: Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в субботу в Киеве

Прямая речь: "Прежде всего, о том, есть ли понимание планов и графиков поставок F-16. У меня такие же вопросы, как вы задали, к нашим уважаемым партнерам: есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16?

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Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают – мне не известно".

Что предшествовало: 30 июня Зеленский заявил, что когда украинские пилоты будут управлять многоцелевыми истребителями F-16, для государства-агрессора России не останется ни одного шанса в небе Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что западные страны никогда не начали бы наступление без преимущества в воздухе, но Украина до сих пор не получила современных истребителей.

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Предыстория:

  • Как сообщал министр обороны Алексей Резников, до июля партнеры Украины планируют утвердить программу обучения украинских пилотов, инженеров и техников на истребителях F-16, сами учения будут проходить в специально созданном центре в одной из европейских стран.
  • По данным издания Politico, передача Украине западных истребителей F-16 может состояться в начале 2024 года.

Темы: Зеленскийистребителипомощь Украине
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