Зеленский призвал к санкциям против "Росатома" в 12-м пакете ЕС

Президент Владимир Зеленский в связи с угрозой катастрофы на Запорожской АЭС призвал ЕС работать над следующим пакетом санкций и ввести ограничения против российской компании "Росатом".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом.

Зеленский предупредил о подготовке российскими оккупантами потенциального сценария катастрофы на крупнейшей в Европе атомной электростанции, Запорожской АЭС.

По его словам, в связи с этим нужно давление на Россию со стороны мировых лидеров, чтобы не допустить радиационных инцидентов на ЗАЭС.

Реклама:

"Уже сейчас нужно начало работы на 12-м пакетом санкций, мы с Педро (Санчесом) сегодня начали говорить об этих санкциях. Украина не понимает, почему до сих пор не введены санкции против компании "Росатом" и ее руководителей, когда представители этой компании продолжают оккупировать Запорожскую АЭС и подвергают риску нашу общую безопасность", – заявил Зеленский.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупреждает, что риск совершения Россией теракта на Запорожской АЭС, которая находится под контролем ее оккупационных войск, ставит под угрозу все пространство ОБСЕ.

22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия, по данным разведки, вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

ВИДЕО ДНЯ

В обращении в воскресенье Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден.

Министерство иностранных дел на этом фоне призвало международное сообщество отреагировать на подготовку теракта, в частности признать Россию государством-террористом и ввести санкции против российской ядерной программы.