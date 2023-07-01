Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский призвал к санкциям против "Росатома" в 12-м пакете ЕС

"Европейская правда"Суббота, 1 июля 2023, 16:28
Зеленский призвал к санкциям против Росатома в 12-м пакете ЕС
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский в связи с угрозой катастрофы на Запорожской АЭС призвал ЕС работать над следующим пакетом санкций и ввести ограничения против российской компании "Росатом".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом.

Зеленский предупредил о подготовке российскими оккупантами потенциального сценария катастрофы на крупнейшей в Европе атомной электростанции, Запорожской АЭС.

Реклама:

По его словам, в связи с этим нужно давление на Россию со стороны мировых лидеров, чтобы не допустить радиационных инцидентов на ЗАЭС.

"Уже сейчас нужно начало работы на 12-м пакетом санкций, мы с Педро (Санчесом) сегодня начали говорить об этих санкциях. Украина не понимает, почему до сих пор не введены санкции против компании "Росатом" и ее руководителей, когда представители этой компании продолжают оккупировать Запорожскую АЭС и подвергают риску нашу общую безопасность", – заявил Зеленский.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупреждает, что риск совершения Россией теракта на Запорожской АЭС, которая находится под контролем ее оккупационных войск, ставит под угрозу все пространство ОБСЕ.

ВИДЕО ДНЯ

22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия, по данным разведки, вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

В обращении в воскресенье Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден.

Министерство иностранных дел на этом фоне призвало международное сообщество отреагировать на подготовку теракта, в частности признать Россию государством-террористом и ввести санкции против российской ядерной программы.

Темы: ЗеленскийсанкцииРосcияЗАЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: