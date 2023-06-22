Зеленский: Россия готовит теракт на ЗАЭС
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
Источник: президент во время экстренного видеообращения 22 июня
Прямая речь Зеленского: "Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины. Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции − террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого".
Детали: Президент напомнил, что радиация не знает государственных границ и то, "по кому она ударит, определяется только направлением ветра".
Зеленский добавил, что Украина передает всю имеющуюся информацию и все доказательства партнерам − в Европе, Америке, Китае, Бразилии, Индии, арабском мире, Африке.
"Никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть, как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать", − подытожил президент.
Что было ранее: 20 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допустил, что есть угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.
Предыстория:
- ЗАЭС оккупирована россиянами с начала марта 2022 года.
- В конце июля 2022 года сообщалось, что российские военные разместили в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку.
- А в начале августа 2022 года появилась информация о размещении военной техники также и в машинном зале энергоблока № 2 ЗАЭС.
- Также есть данные, что оккупанты хранят технику, оружие и взрывчатку в других производственных помещениях ЗАЕС, в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.
- В мае Госатомрегулирования сообщило, что российские оккупанты разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ЗАЭС военную технику и взрывчатку.