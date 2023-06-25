Зеленский: Сценарий на ЗАЭС для террористов утвержден, внимание мира недостаточно
Президент Владимир Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден.
Источник: вечернее обращение президента
Детали: Зеленский отметил, что обсуждал угрозы на ЗАЭС с президентом США Джо Байденом, премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой в воскресенье вечером.
Прямая речь: "Довел партнерам информацию, которая есть у нас, у нашей разведки о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, который для террористов, очевидно, утвержден.
Должны и должны сделать – все вместе в мире – вполне конкретные шаги, чтобы не допустить каких-либо радиационных инцидентов".
Больше деталей: Зеленский подчеркнул, что внимание мира к имеющейся российской угрозе на Запорожской станции "пока недостаточно".
"Как была недостаточной и реакция на российский подрыв Каховской гидроэлектростанции и сознательную попытку российских террористов попасть в дамбу другого водохранилища в Кривом Роге", - сказал он.
Предыстория:
- 20 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.
- 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
- Позже Буданов убежден, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была такой большой, как сейчас.