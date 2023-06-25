Зеленский: Сценарий на ЗАЭС для террористов утвержден, внимание мира недостаточно

Президент Владимир Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден.

Источник: вечернее обращение президента

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Детали: Зеленский отметил, что обсуждал угрозы на ЗАЭС с президентом США Джо Байденом, премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой в воскресенье вечером.

Прямая речь: "Довел партнерам информацию, которая есть у нас, у нашей разведки о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, который для террористов, очевидно, утвержден.

Должны и должны сделать – все вместе в мире – вполне конкретные шаги, чтобы не допустить каких-либо радиационных инцидентов".

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Больше деталей: Зеленский подчеркнул, что внимание мира к имеющейся российской угрозе на Запорожской станции "пока недостаточно".

"Как была недостаточной и реакция на российский подрыв Каховской гидроэлектростанции и сознательную попытку российских террористов попасть в дамбу другого водохранилища в Кривом Роге", - сказал он.

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