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Зеленский: Сценарий на ЗАЭС для террористов утвержден, внимание мира недостаточно

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 23:37
Зеленский: Сценарий на ЗАЭС для террористов утвержден, внимание мира недостаточно
оккупанты на ЗАЭС, фото AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский отметил, что обсуждал угрозы на ЗАЭС с президентом США Джо Байденом, премьером Канады Джастином Трюдо и президентом Польши Анджеем Дудой в воскресенье вечером.

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Прямая речь: "Довел партнерам информацию, которая есть у нас, у нашей разведки о российском сценарии с минированием Запорожской АЭС, который для террористов, очевидно, утвержден.

Должны и должны сделать – все вместе в мире – вполне конкретные шаги, чтобы не допустить каких-либо радиационных инцидентов".

Больше деталей: Зеленский подчеркнул, что внимание мира к имеющейся российской угрозе на Запорожской станции "пока недостаточно".

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"Как была недостаточной и реакция на российский подрыв Каховской гидроэлектростанции и сознательную попытку российских террористов попасть в дамбу другого водохранилища в Кривом Роге", - сказал он.

Предыстория:

  • 20 июня глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.
  • 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
  • Позже Буданов убежден, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была такой большой, как сейчас.

Темы: ЗеленскийЗАЭС
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