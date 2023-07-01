Нардеп Алексеев не явился на избрание меры пресечения, рассмотрение отложили
Лычаковский райсуд Львова отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в мошенничестве нардепу от "Евросолидарности" Сергею Алексееву из-за его неявки.
Источник: Лычаковский районный суд Львова, пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии УП
Дословно: "В связи с неявкой в судебное заседание подозреваемого следственный судья отложил рассмотрение ходатайства на 03 июля 2023 года в 11 час. 00 мин.
Напомним, 30 июня 2023 года в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату, который подозревается в мошенничестве".
Детали: Позже в пресс-службе "Европейской солидарности" "Украинской правде" объяснили, что Алексеев не явился на избрание меры пресечения, поскольку находился на заседании Верховной Рады.
Дословно "Евросолидарность": "Сегодня в украинском парламенте состоялось пленарное заседание с участием премьер-министра Испании, в котором принимал участие Сергей Алексеев. Присутствовать в сессионном зале Верховной Рады Украины является конституционной обязанностью народного депутата Украины. Суд был предупрежден о невозможности в этот день участия Сергея Алексеева в судебном заседании во Львове. Народный депутат будет обязательно присутствовать в суде в понедельник".
Предыстория:
- 30 июня стало известно о задержании действующего нардепа от фракции "Евросолидарность" Сергея Алексеева. СБУ сообщила, что вместе с ГБР задокументировала, как нардеп требовал деньги с гражданина одной из европейских стран, а именно за 50 тыс. долл. обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.
- Депутату, который возглавляет подкомитет по вопросам правоохранительной деятельности, сообщили о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- В "Европейской солидарности" ночные обыски у нардепа Алексеева назвали "продолжением провокаций и давления на представителей партии".
- Государственное бюро расследований просит об аресте Алексеева с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.