Нардеп Алексеев не явился на избрание меры пресечения, рассмотрение отложили

Лычаковский райсуд Львова отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в мошенничестве нардепу от "Евросолидарности" Сергею Алексееву из-за его неявки.

Источник: Лычаковский районный суд Львова, пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии УП

Дословно: "В связи с неявкой в судебное заседание подозреваемого следственный судья отложил рассмотрение ходатайства на 03 июля 2023 года в 11 час. 00 мин.

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Напомним, 30 июня 2023 года в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату, который подозревается в мошенничестве".

Детали: Позже в пресс-службе "Европейской солидарности" "Украинской правде" объяснили, что Алексеев не явился на избрание меры пресечения, поскольку находился на заседании Верховной Рады.

Дословно "Евросолидарность": "Сегодня в украинском парламенте состоялось пленарное заседание с участием премьер-министра Испании, в котором принимал участие Сергей Алексеев. Присутствовать в сессионном зале Верховной Рады Украины является конституционной обязанностью народного депутата Украины. Суд был предупрежден о невозможности в этот день участия Сергея Алексеева в судебном заседании во Львове. Народный депутат будет обязательно присутствовать в суде в понедельник".

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