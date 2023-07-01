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Нардеп Алексеев не явился на избрание меры пресечения, рассмотрение отложили

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 19:10
Нардеп Алексеев не явился на избрание меры пресечения, рассмотрение отложили
Сергей Алексеев, фото из его Facebook

Лычаковский райсуд Львова отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в мошенничестве нардепу от "Евросолидарности" Сергею Алексееву из-за его неявки.

Источник: Лычаковский районный суд Львова, пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии УП

Дословно: "В связи с неявкой в судебное заседание подозреваемого следственный судья отложил рассмотрение ходатайства на 03 июля 2023 года в 11 час. 00 мин.

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Напомним, 30 июня 2023 года в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату, который подозревается в мошенничестве".

Детали: Позже в пресс-службе "Европейской солидарности" "Украинской правде" объяснили, что Алексеев не явился на избрание меры пресечения, поскольку находился на заседании Верховной Рады.

Дословно "Евросолидарность": "Сегодня в украинском парламенте состоялось пленарное заседание с участием премьер-министра Испании, в котором принимал участие Сергей Алексеев. Присутствовать в сессионном зале Верховной Рады Украины является конституционной обязанностью народного депутата Украины. Суд был предупрежден о невозможности в этот день участия Сергея Алексеева в судебном заседании во Львове. Народный депутат будет обязательно присутствовать в суде в понедельник".

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Предыстория:

  • 30 июня стало известно о задержании действующего нардепа от фракции "Евросолидарность" Сергея Алексеева. СБУ сообщила, что вместе с ГБР задокументировала, как нардеп требовал деньги с гражданина одной из европейских стран, а именно за 50 тыс. долл. обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.
  • Депутату, который возглавляет подкомитет по вопросам правоохранительной деятельности, сообщили о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • В "Европейской солидарности" ночные обыски у нардепа Алексеева назвали "продолжением провокаций и давления на представителей партии".
  • Государственное бюро расследований просит об аресте Алексеева с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.

Темы: Европейская солидарностьсуд
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