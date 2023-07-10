В Вене авто с украинскими номерами разрисовали символами агрессии РФ

Неизвестные в ночь на воскресенье нанесли на автомобили с украинскими номерами в Вене символы российской агрессии против Украины – букву Z, полиция начала расследование.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на австрийский вещатель ORF.

Акт вандализма зафиксировали в венском районе Донауштадт, что на востоке города. Символы Z заметили всего на шести автомобилях, зарегистрированных в Украине.

Several 🇺🇦-plated cars were vandalized last night in the 22nd district of Vienna near Seestadt. This was brought to my attention by a member of my Telegram group, citing an auto chat group. They have reported the incidents to the police. pic.twitter.com/yRBxwPJ9Nr Реклама: July 9, 2023

"На сегодняшний день расследуется шесть дел по подозрению в повреждении имущества неизвестными злоумышленниками", – подтвердили ORF в венской полиции.

Государственное ведомство по вопросам защиты конституции и борьбы с терроризмом также было проинформировано об инцидентах, добавляет вещатель.

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Буква Z уже давно стала символом войны в России и, согласно версии советской пропаганды, означает лозунг "за победу". В некоторых европейских странах ее приравняли к символу агрессии и запретили демонстрировать.

В марте суд немецкого Висбадена принял решение оштрафовать на 1500 евро мужчину, который ходил на работу в футболке с буквой Z, причем штраф будет уплачен организации, оказывающей помощь украинцам.