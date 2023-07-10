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В Вене авто с украинскими номерами разрисовали символами агрессии РФ

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 18:46

Неизвестные в ночь на воскресенье нанесли на автомобили с украинскими номерами в Вене символы российской агрессии против Украины – букву Z, полиция начала расследование.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на австрийский вещатель ORF.

Акт вандализма зафиксировали в венском районе Донауштадт, что на востоке города. Символы Z заметили всего на шести автомобилях, зарегистрированных в Украине.

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"На сегодняшний день расследуется шесть дел по подозрению в повреждении имущества неизвестными злоумышленниками", – подтвердили ORF в венской полиции.

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Государственное ведомство по вопросам защиты конституции и борьбы с терроризмом также было проинформировано об инцидентах, добавляет вещатель.

Буква Z уже давно стала символом войны в России и, согласно версии советской пропаганды, означает лозунг "за победу". В некоторых европейских странах ее приравняли к символу агрессии и запретили демонстрировать.

В марте суд немецкого Висбадена принял решение оштрафовать на 1500 евро мужчину, который ходил на работу в футболке с буквой Z, причем штраф будет уплачен организации, оказывающей помощь украинцам.

Темы: АвстралияУкраинаРосcиявойна
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