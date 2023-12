У Відні авто з українськими номерами розмалювали символами агресії РФ

Невідомі в ніч проти неділі нанесли на автомобілі з українськими номерами у Відні символи російської агресії проти України – літеру Z, поліція почала розслідування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на австрійський мовник ORF.

Акт вандалізму зафіксували у віденському районі Донауштадт, що на сході міста. Символи Z помітили всього на шістьох автомобілях, зареєстрованих в Україні.

Several 🇺🇦-plated cars were vandalized last night in the 22nd district of Vienna near Seestadt. This was brought to my attention by a member of my Telegram group, citing an auto chat group. They have reported the incidents to the police. pic.twitter.com/yRBxwPJ9Nr