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Страны НАТО согласовали оборонительные планы от нападения России – Reuters

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 20:27

Государства НАТО в понедельник, преодолев турецкое вето, достигли согласия относительно региональных планов, которые подробно описывают, как Альянс будет реагировать на потенциальное нападение России. 

Об этом агентству Reuters стало известно от трех дипломатов, пишет "Европейская правда".

Десятилетиями НАТО не видел необходимости в широкомасштабных оборонных планах, поскольку вел небольшие войны в Афганистане и Ираке и считал, что постсоветская Россия не представляет для Альянса экзистенциальной угрозы.

Но война России против Украины заставила НАТО осознать, что он должен иметь наготове оборонительные планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с таким противником, как Москва.

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Турция блокировала утверждение планов Альянса из-за формулировок относительно географических мест, таких как Кипр. Очевидно, блокаду Турции удалось преодолеть.

Очерчивая свои региональные планы, НАТО предоставит странам рекомендации по модернизации их вооруженных сил и материально-технического обеспечения.

Необходимость финансирования этих фундаментальных изменений является одной из причин, почему лидеры стран-членов Альянса намерены повысить целевой показатель военных расходов в Вильнюсе, сделав нынешнюю цель в 2% от национального ВВП минимальным требованием.

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По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации этих планов понадобится несколько лет, хотя они подчеркивают, что Альянс может вступить в бой немедленно, если это будет необходимо.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что саммит НАТО в Вильнюсе примет три новых региональных оборонных плана для противодействия двум главным угрозам Альянса: России и терроризму.

Для выполнения этих планов НАТО переводит 300 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности, в том числе значительные военно-воздушные и военно-морские силы, отметил Столтенберг.

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Темы: НАТОРосcия
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