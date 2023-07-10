Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Страны НАТО согласовали оборонительные планы от нападения России – Reuters

"Европейская правда"Понедельник, 10 июля 2023, 20:27

Государства НАТО в понедельник, преодолев турецкое вето, достигли согласия относительно региональных планов, которые подробно описывают, как Альянс будет реагировать на потенциальное нападение России. 

Об этом агентству Reuters стало известно от трех дипломатов, пишет "Европейская правда".

Десятилетиями НАТО не видел необходимости в широкомасштабных оборонных планах, поскольку вел небольшие войны в Афганистане и Ираке и считал, что постсоветская Россия не представляет для Альянса экзистенциальной угрозы.

Реклама:

Но война России против Украины заставила НАТО осознать, что он должен иметь наготове оборонительные планы задолго до того, как может вспыхнуть конфликт с таким противником, как Москва.

Турция блокировала утверждение планов Альянса из-за формулировок относительно географических мест, таких как Кипр. Очевидно, блокаду Турции удалось преодолеть.

Очерчивая свои региональные планы, НАТО предоставит странам рекомендации по модернизации их вооруженных сил и материально-технического обеспечения.

ВИДЕО ДНЯ

Необходимость финансирования этих фундаментальных изменений является одной из причин, почему лидеры стран-членов Альянса намерены повысить целевой показатель военных расходов в Вильнюсе, сделав нынешнюю цель в 2% от национального ВВП минимальным требованием.

По оценкам официальных лиц НАТО, для полной реализации этих планов понадобится несколько лет, хотя они подчеркивают, что Альянс может вступить в бой немедленно, если это будет необходимо.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что саммит НАТО в Вильнюсе примет три новых региональных оборонных плана для противодействия двум главным угрозам Альянса: России и терроризму.

Для выполнения этих планов НАТО переводит 300 тысяч военнослужащих в состояние повышенной готовности, в том числе значительные военно-воздушные и военно-морские силы, отметил Столтенберг.

Темы: НАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
НАТО
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Орбан: Вступление Украины в НАТО невозможно, ведь это опасность для всех
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: