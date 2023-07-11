ОВА: Россияне били из самолетов по Харьковщине и Луганщине, "Шахеды" атаковали Одесскую и Киевскую области

Киевская и Одесская области в ночь на 11 июля подверглись атаке дронами-камикадзе, Сумская и Днепропетровская области подверглись обстрелам, за сутки от атак россиян по меньшей мере 10 украинцев погибли, 12 гражданских были ранены.

Источник: данные ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 вторника 11 июля

Детали: Киевщина: Ночная атака "шахедами". Все цели сбиты. Попаданий не зафиксировано, пострадавшие отсутствуют. В результате падения обломков повреждено около десяти частных домов и один многоэтажный (выбиты окна). Также ликвидировано несколько пожаров травяного покрова.

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Оперативные службы на местах продолжают ликвидацию и фиксацию последствий ночной атаки. Информация о последствиях уточняется.

Черниговщина: За сутки – 10 обстрелов, всего 124 взрыва. Из минометов, гранатометов, артиллерии враг бил по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Во время обстрела Сновской общины повреждено авто, загорелось поле с рожью на частном участке. Без жертв.

Сумщина: Ночью и утром враг совершил 8 обстрелов приграничья. Зафиксировано 40 взрывов по пограничной территории и населенных пунктах Сумской области. Обстреляно 5 территориальных общин: Середино-Будская, Миропольская, Краснопольская, Эсманская, Белопольская, Николаевская (сельская). Предварительно – без последствий.

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10 июля в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксировано 180 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Глуховская, Дружбовская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Середино-Будская, Хотинская общины. Без последствий.

Запорожская область: В Орехове завершились спасательно-поисковые работы на месте авиаудара (он был 9 июля – ред.). Из-под завалов достали тела еще трех погибших местных жителей: мужчин 50, 56 и 64 лет. Управляемая авиабомба унесла жизни семи ореховчан. 11 пострадавших получают необходимое лечение в медицинских учреждениях. Еще двум пострадавшим оказали медицинскую помощь, но в госпитализации они не нуждались.

За минувшие сутки враг совершил 65 обстрелов по территории 12 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области: авиаудар пришелся по Орехову, трижды бил из РСЗО по Новодаровке, 61 удар из артиллерии совершил по Орехову, Гуляйполю, Левадному, Новодаровке, Гуляйпольскому, Малиновке. Людей не задело.

Добавилось 29 сообщений о разрушении гражданских объектов: повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи.

Днепропетровская область: Ночью враг бил из тяжелой артиллерии. Дважды – по Марганецкой громаде и еще раз – по Никополю. Прошло без погибших и пострадавших.

Накануне под вражеский удар из РСЗО "Торнадо-С" попала Межевская община Синельниковского района. Ранения получил 58-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены 12 жилых домов, хозяйственная постройка и 3 авто.

Обстрелял агрессор и Марганецкую общину, что на Никопольщине. Применил тяжелую артиллерию. Люди невредимы.

Харьковщина: Оккупанты за прошедшие сутки нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Басово и Одноробовка Богодуховского района и Ветеринарное Харьковского района.

Осуществили минометные и артиллерийские обстрелы Уды Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района, Огурцово и Землянки Чугуевского района.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка и Кисловка. В результате обстрела из артиллерии с. Тимофеевка Богодуховского района частично повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Также в понедельник враг обстрелял Двуречную Купянского района. Ранения получил 64-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В результате обстрела из артиллерии и вертолетов с. Одноробовка Богодуховского района повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль, отсутствует энергоснабжение.

Луганщина: Враг продолжает целиться по деоккупированным населенным пунктам региона. Вновь обстрелял из артиллерии Невское и Белогоровку. По последней также нанес авиационный удар. За сутки противник совершил 95 обстрелов (412 снарядов).

Донецкая область: За прошедшие сутки "рашисты" совершили 20 обстрелов, попали по населенным пунктам: Авдеевка, Торецк, Северск, пгт Большая Новоселка, с.Бердичи, с.Благодатное, пгт Острое, с. Белогоровка, с.Предтечино, с.Соловьево. Повреждено 19 объектов: 18 жилых домов, админздание сельского совета.

За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 7 раненых.

Одесская область: Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 22 беспилотника: 19 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131", еще 3 – другими подразделениями Сил обороны юга Украины. Также за прошедшие сутки уничтожен российский ударный БпЛА "Ланцет".

Ранее ОВА сообщила, что два беспилотника попали в админздание припортового объекта. Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожары оперативно ликвидированы, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Николаевщина: 10 июля были вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших и разрушений нет. Также враг наносил артиллерийские обстрелы по мысу Очаковский и акватории Очаковской общины. Без пострадавших.

Херсонщина: За сутки по области противник совершил 52 обстрела (297 снарядов), из них по г. Херсон – 5 обстрелов (21 снаряд). "Рашисты" попали в районы 15 населенных пунктов области.

Из-за российского обстрела Херсона пострадал мирный горожанин. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медучреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Также россияне ударили из артиллерии по жилому дому в селе Инженерное. Из-за вражеского обстрела многоквартирный дом подвергся разрушениям. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в собственных домах. Бригады скорой, которые оперативно прибыли на место происшествия, оказали пострадавшим медицинскую помощь.

Всего за сутки из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.