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СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 12:20

Новый пакет военной помощи Берлина для Киева будет включать средства ПВО, боевые машины пехоты, снаряды и дроны общей стоимостью около 600 млн евро.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

О предоставлении этого пакета должны объявить после обеда 11 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе. Этой помощью Берлин стремится продемонстрировать, что Германия остается среди стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку.

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По информации Spiegel, в новый пакет входят несколько пусковых установок Patriot и другое оружие "земля-воздух" из запасов Бундесвера.

Кроме того, это дополнительные БМП Marder, танки Leopard 1, оборудование для разминирования, около 20 тысяч артиллерийских снарядов и снаряды для танков Leopard, а также несколько беспилотников для ведения разведки.

Из всего пакета пусковые установки к Patriot и ракеты к ним наверняка являются наиболее стратегически значимыми для Украины. Для Бундесвера это наверняка непростой подарок, поскольку собственные запасы Германии также незначительны.

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Между тем агентство dpa со ссылкой на свои источники сообщает, что стоимость пакета даже больше – почти 700 млн евро.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине десятков боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией в ближайшее время.

По данным опроса исследовательского института YouGov, 38% немцев считают, что Германия предоставила Украине уже слишком много оружия. По мнению 32% опрошенных, предоставленные объемы помощи – именно такие, как нужно.

Темы: СМИУкраинаГермания
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