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СМИ узнали детали нового пакета помощи для Украины от Германии

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 12:20

Новый пакет военной помощи Берлина для Киева будет включать средства ПВО, боевые машины пехоты, снаряды и дроны общей стоимостью около 600 млн евро.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

О предоставлении этого пакета должны объявить после обеда 11 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе. Этой помощью Берлин стремится продемонстрировать, что Германия остается среди стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку.

По информации Spiegel, в новый пакет входят несколько пусковых установок Patriot и другое оружие "земля-воздух" из запасов Бундесвера.

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Кроме того, это дополнительные БМП Marder, танки Leopard 1, оборудование для разминирования, около 20 тысяч артиллерийских снарядов и снаряды для танков Leopard, а также несколько беспилотников для ведения разведки.

Из всего пакета пусковые установки к Patriot и ракеты к ним наверняка являются наиболее стратегически значимыми для Украины. Для Бундесвера это наверняка непростой подарок, поскольку собственные запасы Германии также незначительны.

Между тем агентство dpa со ссылкой на свои источники сообщает, что стоимость пакета даже больше – почти 700 млн евро.

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Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине десятков боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией в ближайшее время.

По данным опроса исследовательского института YouGov, 38% немцев считают, что Германия предоставила Украине уже слишком много оружия. По мнению 32% опрошенных, предоставленные объемы помощи – именно такие, как нужно.

Темы: СМИУкраинаГермания
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