РФ может атаковать вокзал в Херсоне в ближайшие часы, ОВА просит быть в укрытиях

В ближайшие часы российские военные могут нанести удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "В ближайшие часы вероятен российский обстрел железнодорожного вокзала".

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Детали: Он призвал не выходить на улицу без необходимости.

Что этому предшествовало:

В результате российского обстрела железнодорожного вокзала в Херсоне 3 мая один человек погиб и три человека получили ранения, также была повреждена карета скорой помощи