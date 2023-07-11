РФ может атаковать вокзал в Херсоне в ближайшие часы, ОВА просит быть в укрытиях
Вторник, 11 июля 2023, 12:24
В ближайшие часы российские военные могут нанести удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "В ближайшие часы вероятен российский обстрел железнодорожного вокзала".
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Детали: Он призвал не выходить на улицу без необходимости.
Что этому предшествовало:
- В результате российского обстрела железнодорожного вокзала в Херсоне 3 мая один человек погиб и три человека получили ранения, также была повреждена карета скорой помощи
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