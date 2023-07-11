Науседа: саммит НАТО должен одобрить "особое" приглашение для Украины
Президент Литвы Гитанас Науседа видит готовность лидеров НАТО на принятие решения, где будет упоминание об определенном "приглашении" для Украины.
Об этом он заявил в общении с журналистами на саммите НАТО, сообщает из Вильнюса корреспондент "Европейской правды"
На вопрос о том, будет ли в решении Альянса слово "приглашение", Науседа ответил положительным прогнозом, однако отметил, что это упоминание будет особенным.
"Я думаю, что будет приглашение (в решении Альянса по Украине) – но приглашение двигаться вперед, а не просто открывать двери для вступления в НАТО прямо сейчас, потому что тогда у нас будет дискуссия об активации статьи 5", – заявил он.
Как известно, статья 5 Договора НАТО о совместной обороне активируется в случае завершения процедуры вступления Украины в Альянс. Киев также соглашается, что процедура вступления не будет завершена, пока продолжается вооруженное противостояние с РФ.
Гитанас Науседа подчеркнул, что для Литвы важно не повторить формулу об "открытых дверях", которую считают устаревшей и провальной. "Но будет очень четкий сигнал, что мы не повторяем формулу Бухарестского саммита", – заявил он, напомнив, в частности, что Альянс согласился на быстрое вступление Украины без ПДЧ.
Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".