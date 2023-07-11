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Науседа: саммит НАТО должен одобрить "особое" приглашение для Украины

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 12:30

Президент Литвы Гитанас Науседа видит готовность лидеров НАТО на принятие решения, где будет упоминание об определенном "приглашении" для Украины.

Об этом он заявил в общении с журналистами на саммите НАТО, сообщает из Вильнюса корреспондент "Европейской правды"

На вопрос о том, будет ли в решении Альянса слово "приглашение", Науседа ответил положительным прогнозом, однако отметил, что это упоминание будет особенным.

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"Я думаю, что будет приглашение (в решении Альянса по Украине) – но приглашение двигаться вперед, а не просто открывать двери для вступления в НАТО прямо сейчас, потому что тогда у нас будет дискуссия об активации статьи 5", – заявил он.

Как известно, статья 5 Договора НАТО о совместной обороне активируется в случае завершения процедуры вступления Украины в Альянс. Киев также соглашается, что процедура вступления не будет завершена, пока продолжается вооруженное противостояние с РФ.

Гитанас Науседа подчеркнул, что для Литвы важно не повторить формулу об "открытых дверях", которую считают устаревшей и провальной. "Но будет очень четкий сигнал, что мы не повторяем формулу Бухарестского саммита", – заявил он, напомнив, в частности, что Альянс согласился на быстрое вступление Украины без ПДЧ.

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Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".

Темы: НАТОУкраина
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