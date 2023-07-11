На Житомирщине в лесу погиб мужчина: поехал по чернику на заминированную территорию

23-летний мужчина погиб в результате взрыва мины в лесу на Житомирщине − он повез семью собирать чернику и проигнорировал знаки о том, что территория заминирована.

Источник: Главное управление полиции в Житомирской области

Дословно полиция: "Семья поехала в лесной массив вблизи с. Рудня-Хочинская Олевской общины собирать чернику. Перед знаком "Въезд запрещен" и "Стоп мины!" мужчина высадил свою семью, а сам, подняв шлагбаум, поехал дальше.

На грунтовой дороге, уже на запретной территории, машина наткнулась на мину. После этого произошел взрыв, 23-летний водитель, житель Олевской общины, погиб на месте".

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Детали: Событие произошло 10 июля. Правоохранители установили, что местные жители заехали на заминированную территорию, пренебрегая предупредительными знаками и ограничительными лентами.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Полицейские призывают жителей области соблюдать правила безопасности. И напоминают, что сейчас в стране действует запрет на посещение пограничной зоны.

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В частности, на Житомирщине разрешено посещать леса, кроме территорий, которые находятся в 20 км от границы с Беларусью и тех, которые были ранее оккупированы. Также запрещено посещение заповедников области и закрытых водоемов, которые находятся рядом с объектами критической инфраструктуры.