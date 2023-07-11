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Франция предоставит Украине дальнобойные ракеты

"Европейская правда"Вторник, 11 июля 2023, 13:09

Франция решила передать Украине ракеты, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита НАТО в Вильнюсе.

В общении с журналистами он объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты, не упоминая название.

"Мы решили предоставить Украине новые ракеты, которые позволят бить в глубину (тыла противника. – Прим. ЕП). Они будут применяться согласно достигнутым нами договоренностям", – сказал Макрон.

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Президент добавил, что для Франции важно послать Украине сигнал о поддержке на фоне российской агрессии и о единстве НАТО.

Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь идет о ракетах SCALP "воздух-земля" – аналог Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.

Напомним, министр обороны Британии заявил, что точность Storm Shadow в Украине была "практически безошибочной".

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Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь идет о ракетах SCALP "воздух-земля" – аналог Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.

Напомним, министр обороны Британии заявил, что точность Storm Shadow в Украине была "практически безошибочной".

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Темы: Францияракетный удар
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