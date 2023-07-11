Арахамия вспомнил о буднях в бункере президента: ходили с Подоляком "воровать" вино Тимошенко

"Украинской правде" рассказали, как выглядит президентский бункер и кто в нем оказался в первые дни войны. Чиновники делили маленькие комнаты, уборные и президентский душ, ели сухпаи и "воровали" остатки вина из Офиса президента.

Источник: материал Украинской правды "Объект №1, или Вся власть - в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция"

Детали: С первого дня вторжения в президентском бункере, кроме Владимира Зеленского, находились и спускались парламентарии, чиновники и сотрудники ОП. Со временем бункер превратился в тесную "рукавичку".

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, бункер выглядит как в "Сталкере".

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Прямая речь Арахамии: "Так выглядит, честно говоря, как в фильме "Сталкер". Возможно, кто-то был в Первомайске в музее ракетных войск, там, где стратегическое ядерное оружие стояло когда-то, "Сатана" и так далее. Там есть спуск к ракетной шахте. Вот это где-то такой же самый экспириенс".

Тогдашний министр инфраструктуры Александр Кубраков также провел несколько дней в "Объекте №1".

Прямая речь Курбакова: "Все такое: длинный лифт, какие-то там лестницы потом, тяжелые двери. Длинные коридоры. А вообще все такое советское максимально. Где-то оно глубоко под землей. Спускаешься и спускаешься...

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На метрополитен похоже. Оно чувствовалось, что все же строилось где-то вместе. Все такое же примерно".

Арахамия также рассказал, что даже предлагал президенту Владимиру Зеленскому поменяться местами ночевки, потому что место для Зеленского было таким, что "аж жалко его было". Однако в комнате президента были и преимущества - собственный душ. Правда, впоследствии им начали пользоваться все.

Глава фракции "СН" рассказал, что за период войны на "сухпаях" набрал 15 или 16 лишних килограмм, а тесные комнаты бункера пришлось делить с другими.

Самые выгодные условия, по его словам, были у советника главы офиса президента Михаила Подоляка, который занял комнату главы Рады Руслана Стефанчука.

В комнате, предусмотренной главе ВР, был собственный туалет, пока все остальные теснились в уборной на коридоре.

Прямая речь Арахамии: "Я, помню, жил с Ирой Верещук, у нас две койки были в такой маленькой казарме. Не знаю, сколько она там была, где-то 11-12 квадратных метров.

А вообще, у Подоляка был туалет, а у нас же он на коридоре, там, где все кабинеты. То есть мы Подоляка очень... скажем так, классовая ненависть у нас была к нему, потому что он взял этот кабинет Стефанчука".

Стефанчук же искал пристанища на окраинах Киева. Президента и главу Рады решили распределить по разным локациям, чтобы в случае гибели кого-то из них, государство не потеряло управляемость.

Так, однажды Стефанчуку пришлось спать на козьей ферме.

А через несколько дней пребывания в бункере Арахамия и Подоляк немного расслабились и пошли "грабить" холодильник с вином в кабинете бывшего заместителя главы ОП.

Прямая речь Арахамии: "А потом мы с Подоляком вспомнили, что у Кирилла Тимошенко (экс-заместитель главы ОП - ред.) в кабинете был холодильник с вином хорошим. И пошли его "грабить". Ночью это было. Я тогда увидел, как выглядит здание ОП ночью, когда там прожекторы...

Ну это в таком хоррор-фильме, знаете? Все завалено мешками с песком. Мы пробирались, наступили на какого-то нацгвардейца, потом извинялись. Потому что все коридоры, они же были без света, и мы там с этими фонариками из телефонов пробирались...

Я помню, это самое вкусное вино было. Ну, когда ты сидишь на нервах и нет ничего такого, и потом мы нашли это вино. И был праздник такой маленький".

По словам министра обороны Алексея Резникова, за несколько дней в коридоре бункера обустроился стихийный спортзал, где можно было позаниматься работникам УГО и всем желающим.

Сам Резников как министр обороны имеет свой бункер, который делит с главнокомандующим Валерием Залужным.

Однако, по словам Резникова, за все время он ночевал в бункере максимум несколько дней. Министр рассказал, что в начале вторжения практиковал гостить у друзей. По его словам, он просто приезжал и оставался на ночь, но ежедневно менял локацию.

Прямая речь Резникова: "Ни одну ночь я не провел в одном месте дважды подряд. То есть я имел возможность раз в 3-4 суток заскочить домой, взять свежее белье, покормить кошку, насыпать ей корма и дать воды. А каждую ночь я ночевал в каком-то другом месте, у друзей, причем каждый раз неожиданно. То есть я себе принимал решение примерно по времени, где я нахожусь и когда я освобождаюсь, и говорю: "Я к тебе". И меня все принимали. Или даже те друзья, которые уехали, у которых большие семьи многодетные. Просто я знал, где лежит ключ. Я мог заехать, открыть их квартиру и переночевать.

Это квартиры, дачи, в зависимости, где было там... какие-то гаражи. У меня было несколько дней в бункере тоже. Но мне там не понравилось очень, и я сбежал из бункера очень быстро. Я, наверное, в бункере провел 2 ночи только".

Министр вспомнил, что однажды попал в дом с сауной и воспользовался такой выгодой, однако сеанс пришлось прервать из-за разговора с министром обороны Австралии.

Прямая речь Резникова: "Я зашел в сауну погреться, чтобы хотя бы детокс себе такой сделать и лечь отдохнуть. И вот, значит, я в сауне, и моя приемная пишет, что согласился разговаривать министр обороны Австралии, включение через 15 минут - он где-то перелетает, переезжает, он готов. Я говорю: "Окей". Я в тех чунях от сауны, в халате, снимаю эту шапку, на халат надеваю сверху эту свою флисовую кофту - там фамилия, должность на липучках. И вот так в телефоне по видео разговариваю с министром обороны Австралии".

Резников уточнил, что у него с Залужным по всей стране много защищенных командных пунктов (ЗКП).

Также он рассказал, что привозил Залужному и его команде, которая находилась в бункере, различные гостинцы. В частности, "свежие помидоры, перцы и даже свежину".

Резников добавил, что главнокомандующий ВСУ, его заместитель Евгений Мойсюк, начальник Генштаба Сергей Шаптала и другие были в первые дни в бункере.

Министр также рассказал, что часто приглашал Залужного на кофе и это было целое событие покинуть подземелье и подышать свежим воздухом.

Прямая речь Резникова: "У нас с Залужным есть формально куча кабинетов по всей стране. Там, где различные военные ЗКП, там мы можем, если надо, работать. Поэтому мы с ним проговаривали, что в случае, если уж совсем, то мы знаем, куда мы перемещаемся, в какую точку или несколько точек, где мы встречаемся. Потому что всегда, в каждом ЗКП - кабинет министра и главкома с одной "распашонкой": с одной условной приемной, комната рабочая, там же сразу маленькая комнатка отдыха и санузел".

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