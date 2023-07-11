Путь Грузии в НАТО лежит через ПДЧ - декларация саммита

Лидеры государств Североатлантического Альянса в итоговой декларации Вильнюсского саммита во вторник подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года относительно будущего членства Грузии.

Об этом сообщает "Европейская правда", в распоряжении которой есть текст декларации.

Детали: Формулировка декларации саммита НАТО четко указывает, что лидеры подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года "о том, что Грузия станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой частью процесса".

"Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также дальнейшие решения", – добавили лидеры Альянса, отметив прогресс, достигнутый в отношениях Тбилиси и НАТО.

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В то же время в декларации отмечается, что для развития евроатлантических стремлений Грузия "должна достичь прогресса в проведении реформ, в частности ключевых демократических реформ, и как можно лучше использовать" Годовую национальную программу.

Напомним: Еще несколько лет назад Североатлантический Альянс, по неофициальным данным, был готов предоставить Грузии План действий по членству, что означало бы неотвратимое движение страны в НАТО.

Однако постепенный пророссийский уклон грузинской власти и демонтаж ею демократических реформ привели к напряженности в отношениях между Тбилиси и Западом. Ситуацию усугубила позиция Грузии во время полномасштабной российско-украинской войны.

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Среди прочего, НАТО публично выражал обеспокоенность восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией.