Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Совет Украина-НАТО будет инструментом интеграции, а не партнерства

Евгений КизиловСреда, 12 июля 2023, 16:38
Зеленский: Совет Украина-НАТО будет инструментом интеграции, а не партнерства
Владимир Зеленский на саммите НАТО, Getty Images

Президент Владимир Зеленский уверен, что Совет Украина-НАТО будет инструментом интеграции Украины в альянс.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Все мы нуждаемся в определенности, в частности институциональной определенности. И очень хорошо, что Совет Украина-НАТО действительно может дать нам необходимую институциональную определенность. Для нас важно, что Совет Украина-НАТО будет инструментом интеграции, а не просто партнерства".

Детали: Зеленский отметил, что на пути в НАТО Украина нуждается в действенных гарантиях безопасности, и такой пакет гарантий есть, надо только его поддержать и присоединиться к нему.

Реклама:

Также президент подчеркнул, что Украине не нужен План действий для членства в НАТО, и "это справедливо".

Прямая речь: "Отдельно хочу обратить внимание на формулировку относительно "условий", к которым должны прийти, чтобы получить приглашение в НАТО. Абсолютное большинство наших людей рассчитывает на конкретику относительно этих условий. Мы воспринимаем их именно как условия безопасности. Мы понимаем, что Украина не может стать членом НАТО, пока идет война. Но потом это будет наша общая сила - когда Украина присоединится к Альянсу".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству:

  1. Новая многолетняя программа поддержки для Украины, которая сделает возможным переход от советских к натовским стандартам тренировки и доктрин.
  2. Создание Совета Украина-НАТО, который, как сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг, станет форумом для консультаций и принятия решений, где стороны "встречаются как равные".
  3. Отмена требования Плана действий по членству Украины в НАТО, что сократит путь Украины "с двухшагового до одношагового процесса".

По словам Столтенберга, Украину пригласят присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся и будут достигнуты определенные условия.

Темы: УкраинаНАТОЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС

фотоНа Закарпатье обвалился мост через реку: авто упали в воду, есть раненые

фотоРФ обстреляла Константиновку кассетными боеприпасами: погиб ребенок, есть раненые

На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно

Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский

фотоВласти Киевщины хотят изменить герб и флаг области

Все новости...
Украина
СМИ опубликовали текст договоренности G7 о гарантиях безопасности для Украины
Столтенберг: Мы сознательно приближаем Украину к НАТО, зная, что Москва будет протестовать
Руководитель разведки РФ заявил, что обсуждал с главой ЦРУ, "что делать с Украиной"
Последние новости
02:22
обновлено от 02:05В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
02:15
обновлено от 01:02В ряде областей – угроза вражеских беспилотников
01:55
Воздушники предупредили об угрозе баллистики на востоке Украины
01:39
США отреагировали на заявление Лукашенко, который пригрозил Польше "вагнеровцами"
00:43
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 100 "прилетов"
00:28
МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС
23:51
Россияне перевели энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" - Энергоатом
23:29
Блинкен и глава МИД Румынии обсудили экспорт зерна из Украины
23:13
На востоке Украины воздушная тревога из-за взлета Ту-22 в России
22:44
В Сенате США призвали сохранить помощь Украине и подстраивать ее к ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: