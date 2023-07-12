Столтенберг − на недовольство Зеленского: Мы понимаем, в Украине война
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ему понятна негативная реакция президента Украины Владимира Зеленского на результаты Вильнюсского саммита, который отказался очертить четкие временные рамки предоставления Киеву членства.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Столтенберга на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля
Прямая речь генсека НАТО: "Мы все понимаем крайне сложную ситуацию, в которой находится Украина. Она в состоянии войны, там ежедневно гибнут люди, контрнаступлению оказывают ожесточенное сопротивление российские войска, наземные мины, а также жестокие военные действия с российской стороны".
Детали: По его словам, именно ситуация на поле боя в Украине является причиной, по которой Украина неоднократно просила больше поддержки, и "союзники постепенно ее наращивали, включая более совершенные системы вооружений".
Комментируя решение Вильнюсского саммита относительно Киева, Столтенберг отметил, что это − "самое сильное выражение дальнейшего пути, общий сигнал о членстве Украины от этого Альянса".
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Предыстория:
- Накануне президент Владимир Зеленский жестко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО.
- В то же время 12 июля на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом украинский президент изменил мнение и заявил о важности признания саммитом НАТО отсутствия требования выполнять План действий по членству.