Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столтенберг − на недовольство Зеленского: Мы понимаем, в Украине война

Ирина БалачукСреда, 12 июля 2023, 18:24
Столтенберг − на недовольство Зеленского: Мы понимаем, в Украине война
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото с Facebook НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ему понятна негативная реакция президента Украины Владимира Зеленского на результаты Вильнюсского саммита, который отказался очертить четкие временные рамки предоставления Киеву членства.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Столтенберга на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля

Прямая речь генсека НАТО: "Мы все понимаем крайне сложную ситуацию, в которой находится Украина. Она в состоянии войны, там ежедневно гибнут люди, контрнаступлению оказывают ожесточенное сопротивление российские войска, наземные мины, а также жестокие военные действия с российской стороны".

Реклама:

Детали: По его словам, именно ситуация на поле боя в Украине является причиной, по которой Украина неоднократно просила больше поддержки, и "союзники постепенно ее наращивали, включая более совершенные системы вооружений".

Комментируя решение Вильнюсского саммита относительно Киева, Столтенберг отметил, что это − "самое сильное выражение дальнейшего пути, общий сигнал о членстве Украины от этого Альянса".

Читайте также: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Накануне президент Владимир Зеленский жестко раскритиковал дискуссии о потенциальном пути к членству Украины в НАТО.
  • В то же время 12 июля на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом украинский президент изменил мнение и заявил о важности признания саммитом НАТО отсутствия требования выполнять План действий по членству.

Темы: НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Конкурент Трампа обещает отдать РФ часть Украины и блокировать вступление Киева в НАТО
Зеленский о гарантиях безопасности: С США будет израильская модель
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: