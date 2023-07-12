Россияне снова ударили по Херсону: ранена женщина

Последствия российских ударов по Херсону. Фото иллюстративное из Telegram херсонской прокуратуры

Женщина получила ранения в результате обстрела россиянами жилого квартала Херсона днем 12 июля.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Около 16:40 оккупанты нанесли удар по жилому кварталу города. Ранения получила 70-летняя женщина. У нее диагностировали ушиб головы и сотрясение головного мозга".

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Детали: Сообщается, что женщине медики оказали помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

Предыстория:

Российские захватчики днем 12 июля в очередной раз обстреляли Херсон из артиллерии, под огонь попал частный дом, его житель погиб.