Россияне снова ударили по Херсону: ранена женщина
Среда, 12 июля 2023, 18:46
Женщина получила ранения в результате обстрела россиянами жилого квартала Херсона днем 12 июля.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Около 16:40 оккупанты нанесли удар по жилому кварталу города. Ранения получила 70-летняя женщина. У нее диагностировали ушиб головы и сотрясение головного мозга".
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Детали: Сообщается, что женщине медики оказали помощь на месте. От госпитализации она отказалась.
Предыстория:
- Российские захватчики днем 12 июля в очередной раз обстреляли Херсон из артиллерии, под огонь попал частный дом, его житель погиб.
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