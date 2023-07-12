Зеленский до сих пор считает "абсурдным" решение НАТО, но верит союзникам
Президент Владимир Зеленский говорит, что до сих пор считает "беспрецедентным и абсурдным" решение НАТО, как он настаивал накануне. Однако он поверил обещаниям партнеров.
Источник: Зеленский, отвечая на вопрос "Европейской правды" после саммита НАТО в Вильнюсе.
Детали: Зеленский повторил, что теперь в целом доволен решением саммита. "Мы получили большой позитив, и получили недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО", – заявил он.
Уточняя по просьбе "ЕП" свое видение "условий" для начала переговоров, Зеленский признал, что на этапе переговоров Украина хотела изменить решение, чтобы речь шла только об "условиях безопасности" – однако Альянс на это не согласился. Несмотря на это, Владимир Зеленский уверен, что Альянс не будет задерживать вступление Украины по мотиву нехватки реформ.
Примечательно, что Зеленский также подчеркнул, что до сих пор считает "беспрецедентным и абсурдным" решение НАТО, как он настаивал накануне.
"Я не изменил свою точку зрения", – заявил он
Это противоречие Зеленский объяснил тем, что поверил союзникам, которые заверили его, что Украина будет в НАТО: "Я не знаю, все ли откровенны со мной, и все ли правдивы. Но мы должны жить с верой в союзников".
Напомним: Ранее сообщалось, что в среду Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО по Украине.
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