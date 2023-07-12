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Зеленский до сих пор считает "абсурдным" решение НАТО, но верит союзникам

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 19:13
Зеленский до сих пор считает абсурдным решение НАТО, но верит союзникам
Володимир Зеленський на саміті нато, Getty Images

Президент Владимир Зеленский говорит, что до сих пор считает "беспрецедентным и абсурдным" решение НАТО, как он настаивал накануне. Однако он поверил обещаниям партнеров.

Источник: Зеленский, отвечая на вопрос "Европейской правды" после саммита НАТО в Вильнюсе.

Детали: Зеленский повторил, что теперь в целом доволен решением саммита. "Мы получили большой позитив, и получили недвусмысленность того, что Украина будет в НАТО", – заявил он.

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Уточняя по просьбе "ЕП" свое видение "условий" для начала переговоров, Зеленский признал, что на этапе переговоров Украина хотела изменить решение, чтобы речь шла только об "условиях безопасности" – однако Альянс на это не согласился. Несмотря на это, Владимир Зеленский уверен, что Альянс не будет задерживать вступление Украины по мотиву нехватки реформ.

Прямая речь: "Я считаю, что мы будем в НАТО, как только ситуация с безопасностью будет стабилизирована. А это означает, что в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и мы будем в НАТО. Другого я от лидеров государств НАТО не слышал"э

Примечательно, что Зеленский также подчеркнул, что до сих пор считает "беспрецедентным и абсурдным" решение НАТО, как он настаивал накануне.

"Я не изменил свою точку зрения", – заявил он

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Это противоречие Зеленский объяснил тем, что поверил союзникам, которые заверили его, что Украина будет в НАТО: "Я не знаю, все ли откровенны со мной, и все ли правдивы. Но мы должны жить с верой в союзников".

Напомним: Ранее сообщалось, что в среду Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО по Украине.

 Читайте также: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине.

Темы: ЗеленскийНАТО
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