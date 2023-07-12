Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии

Президент Владимир Зеленский допустил, что украинские военные смогут участвовать в защите других государств-членов НАТО, но только после членства Украины в Альянсе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента на пресс-конференции по итогам Вильнюсского саммита НАТО 12 июля

Прямая речь Зеленского: "Как раз партнеры понимают, что у нас мощная армия, и когда мы будем в НАТО, то наши военные, которые понятно, с военным опытом − вот они, уверен я, могут быть приглашены в рамках действующего законодательства обеспечивать безопасность на территориях других натовских государств".

Детали: На вопрос о возможном размещении войск НАТО в Украине, о чем спекулировали перед Вильнюсским саммитом, Зеленский ответил, что в этом не заинтересованы ни Альянс, ни Украина, пока она не имеет членства.

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"Я считаю, что в этом случае наших вооруженных сил достаточно. Вопрос − в конкретном оружии натовского образца", − подытожил президент Украины.

Предыстория:

В июне бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен допустил, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.

Но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО не будут вводить войска на территорию Украины, пока не завершится российско-украинская война.