Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии

Президент Владимир Зеленский допустил, что украинские военные смогут участвовать в защите других государств-членов НАТО, но только после членства Украины в Альянсе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента на пресс-конференции по итогам Вильнюсского саммита НАТО 12 июля

Прямая речь Зеленского: "Как раз партнеры понимают, что у нас мощная армия, и когда мы будем в НАТО, то наши военные, которые понятно, с военным опытом − вот они, уверен я, могут быть приглашены в рамках действующего законодательства обеспечивать безопасность на территориях других натовских государств".

Реклама:

Детали: На вопрос о возможном размещении войск НАТО в Украине, о чем спекулировали перед Вильнюсским саммитом, Зеленский ответил, что в этом не заинтересованы ни Альянс, ни Украина, пока она не имеет членства.

"Я считаю, что в этом случае наших вооруженных сил достаточно. Вопрос − в конкретном оружии натовского образца", − подытожил президент Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ