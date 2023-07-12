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Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии

Ирина БалачукСреда, 12 июля 2023, 20:10
Зеленский говорит, что украинские войска могут защищать государства НАТО, но при одном условии
Зеленский на саммите НАТО. Фото из Facebook НАТО

Президент Владимир Зеленский допустил, что украинские военные смогут участвовать в защите других государств-членов НАТО, но только после членства Украины в Альянсе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление президента на пресс-конференции по итогам Вильнюсского саммита НАТО 12 июля 

Прямая речь Зеленского: "Как раз партнеры понимают, что у нас мощная армия, и когда мы будем в НАТО, то наши военные, которые понятно, с военным опытом − вот они, уверен я, могут быть приглашены в рамках действующего законодательства обеспечивать безопасность на территориях других натовских государств".

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Детали: На вопрос о возможном размещении войск НАТО в Украине, о чем спекулировали перед Вильнюсским саммитом, Зеленский ответил, что в этом не заинтересованы ни Альянс, ни Украина, пока она не имеет членства.

"Я считаю, что в этом случае наших вооруженных сил достаточно. Вопрос − в конкретном оружии натовского образца", − подытожил президент Украины.

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Темы: ЗеленскийармияНАТО
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