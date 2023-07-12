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В Украину вернули тела 19 погибших в плену − Котенко

Ирина БалачукСреда, 12 июля 2023, 21:26
В Украину вернули тела 19 погибших в плену − Котенко
Олег Котенко. Фото из Facebook

Украина смогла вернуть тела 19 человек, погибших в российском плену, еще четыре тела должны вернуть в ближайшее время, сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

Источник: Суспільне со ссылкой на заявление Котенко на круглом столе относительно пропавших без вести

Прямая речь Котенко: "Хочу такие досадные примеры привести, когда человек находится в плену, его допрашивают, мы видим (на видео − ред.). И девятнадцать тел я привез, они погибли в плену. Еще четыре привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену и там погибли".

Детали: Он подчеркнул, что Украине эти тела возвращают. В то же время он добавил, что тела могут и не вернуть.

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Никаких деталей относительно возвращения погибших в плену Котенко не предоставил.

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Темы: пленныевойнажертвы
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