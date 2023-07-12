В Україну повернули тіла 19 загиблих у полоні − Котенко

Україна змогла повернути тіла 19 людей, які загинули у російському полоні, ще чотири тіла мають повернути найближчим часом, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Джерело: Суспільне з посиланням на заяву Котенка на круглому столі щодо зниклих безвісти

Пряма мова Котенка: "Хочу такі прикрі приклади навести, коли людина перебуває у полоні, її допитують, ми бачимо (на відео − ред.). І дев'ятнадцять тіл я привіз, вони загинули в полоні. Іще чотири привезу найближчими днями. Це ті, хто були у полоні й там загинули".

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Деталі: Він підкреслив, що Україні ці тіла повертають. Водночас він додав, що тіла можуть і не повернути.

Жодних деталей щодо повернення загиблих у полоні Котенко не надав.