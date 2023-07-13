Украина будет в НАТО – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что за два дня саммита НАТО в Вильнюсе удалось убрать любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь: "Очень важно: впервые за время независимости мы сформировали фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО. Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень "Большой семерки". На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров по безопасности с сильнейшими.

Очень важно: за эти два дня саммита мы убрали любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет! Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают: это факт – равные среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой и вступлением в НАТО".

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Детали: Зеленский отметил, что Россия теперь не имеет возможности выставлять свои условия по присоединению стран к НАТО.

"Когда-то хозяева России очень хотели иметь свой шлагбаум перед дверью НАТО. Мы оставили эту российскую амбицию на маргинесе европейской истории – за забором нашего единства в Европе и, шире, в свободном мире", – заявил украинский президент.

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Напомним: СМИ узнали, зачем Зеленский написал гневное сообщение на пути к саммиту НАТО.