AP узнало об издевательствах россиян над украинцами в оккупации: пытки, рабский труд, депортация

Задержанных на оккупированных территориях украинцев россияне заставляют рыть окопы и могилы, применяют к ним пытки и депортируют на неопределенный срок вглубь России, что является прямым нарушением Женевских конвенций.

Источник: Associated Press

Дословно: "Тысячи украинских гражданских лиц содержатся под стражей в России и на оккупированных ею украинских территориях, в разных местах - от новеньких российских тюрем до душного подвала. Большинство из них не имеют никакого статуса по российскому законодательству".

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Детали: AP пообщалось с десятками людей, в том числе с бывшими задержанными, военнопленными, их родственниками. Их рассказы, а также спутниковые снимки, социальные сети, правительственные документы и копии писем, предоставленные Красным Крестом, подтверждают широкомасштабную российскую систему содержания под стражей и жестокого обращения с гражданскими лицами, что является прямым нарушением Женевских конвенций.

В частности, сообщается, что в одном из случаев украинские гражданские лица просыпались задолго до рассвета на лютом морозе, выстраивались в очередь в единственный туалет и под дулами автоматов загружались в прицеп для скота. Следующие 12 часов или больше они проводили, копая окопы для российских солдат на линии фронта.

Многих оккупанты заставляли носить большую российскую военную форму, которая могла сделать их мишенью. К концу дня их руки скручивались в ледяные когти.

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В оккупированной части Запорожской области украинские гражданские копали братские могилы в мерзлой земле для своих коллег-узников, которые не выжили. Мужчину, который отказался копать, застрелили на месте.

По данным AP, Россия планирует удерживать, возможно, еще тысячи украинцев. Так, в январском документе российского правительства, полученном агентством, изложены планы создания 25 новых исправительных колоний и шести других центров содержания под стражей в оккупированной Украине до 2026 года.

Кроме того, в мае президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет России отправлять людей с территорий с военным положением, к которым относится вся оккупированная Украина, туда, где его нет, например, в Россию.

Это "облегчает" депортацию украинцев, которые сопротивляются российской оккупации, на неопределенный срок вглубь России, что происходило во многих случаях.

Многих гражданских лиц россияне задерживают за якобы незначительные правонарушения, такие как разговор на украинском языке или просто пребывание в оккупированном регионе, и часто удерживают без предъявления обвинений.

Других обвиняют как террористов, комбатантов или людей, которые "сопротивляются специальной военной операции".

Сотни людей используются российскими военными на рабских работах, для рытья окопов и других укреплений, а также массовых захоронений.

Также пытки являются рутинной практикой, включая многократные удары электрическим током, избиения, от которых трескаются черепа и ломаются ребра, а также имитацию удушения.

Многие бывшие заключенные рассказали AP, что были свидетелями смертей. В докладе ООН, опубликованном в конце июня, задокументировано 77 казней без суда и следствия над гражданскими лицами, а также смерть одного человека из-за пыток.

"Россия вообще не признает, что удерживает гражданских лиц, не говоря уже о причинах, по которым она это делает. Но заключенные служат будущими разменными монетами в обмене на российских солдат, а ООН заявила, что есть доказательства того, что гражданские лица используются как живые щиты вблизи линии фронта", - пишет AP.