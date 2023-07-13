Украинцы держат оборону на нескольких направлениях, россияне сдерживают их на двух – Генштаб

В 505 сутки широкомасштабной войны продолжаются тяжелые бои на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, российские захватчики пытаются сдержать их на Запорожском и Херсонском направлениях.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 13 июля

Дословно Генштаб: "Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений".

Детали: Ситуация на ключевых направлениях такова:

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Камень Черниговской области; Покровка, Рясное Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Камень Черниговской области; Покровка, Рясное Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области. На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

украинские воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка Донецкой области.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов в Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Роздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении , под плотным огнем авиации и артиллерии противника, защитники Украины успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, защитники Украины успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Бердичи, Степное, Авдеевка Донецкой области.

враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Бердичи, Степное, Авдеевка Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар возле Макаровки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожевое, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар возле Макаровки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожевое, Благодатное и Макаровка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Приютного Запорожской области и Казацкого – Херсонской. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Приютного Запорожской области и Казацкого – Херсонской. Осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомыс Херсонской области и город Херсон. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 10 артиллерийских средств на огневых позициях и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы противника.

Российские оккупанты в течение суток нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских ударных БпЛА "Shahed-136/131".

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В результате успешной боевой работы зенитных ракетных подразделений, истребительной авиации, мобильных огневых групп Воздушных Сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 2 крылатых ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.

Кроме того, враг нанес 46 авиационных ударов и совершил около 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, среди которых есть дети, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.